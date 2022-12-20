"أعشق القهوة وأصنعها بحب لزبائني": رامينا مشروع صغير على أبواب الكريسماس في ملبورن

النقاط الرئيسية: افتتحت مقهاها الصغير في ملبورن مع اقتراب الأعياد لتجمُّع عشاق القهوة وملتقى للأصدقاء.

صانع القهوة يجب أن يكون مُحباً عاشقاً لها قبل أن يصنعها لزبونه.

مع اقتراب عام 2023، ووفق تقرير (ABA) يتوقع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في أستراليا.

عن بداياتها في هذا العمل، قالت السيدة رامينا مخول في حديثها مع إذاعة أس بي أس عربي24: "إنها هاجرت إلى أستراليا عام 2018، وبدأت العمل والدراسة معاً، إلى أن تخصصت في عالم الضيافة، وعشقت من خلاله سر وتفاصيل صنع القهوة بإتقان إلى حد الشغف".





وأضافت السيدة رامينا: "بعد عملي لفترة طويلة في قطاع الضيافة، واتقاني لتفاصيله، آن الأوان لفتح مشروعي الصغيرRamena’s Paradise في ملبورن مع اقتراب الأعياد المجيدة والكريسماس، ليكون فرصة لتجمُّع عشاق القهوة وملتقى للأصدقاء لتناول بعض المأكولات الخفيفة المتنوعة".



اقرأ المزيد كيف سيكون الطقس يوم عيد الميلاد في منطقتكم؟

عن القهوة تقول رامينا: " القهوة هي مُنتج حساس، ومتذوقها يتمتع بنفس الحساسية"، لذلك يجب أن يختار مقدم القهوة النوع الجيد منها واختيار درجة التحميص التي تروق لمتذوقها، وهنا يكمن ذكاء واتقان صانع القهوة".



وعن صانع القهوة "الباريستا" تقول رامينا: "يجب أن يكون مُحباً عاشقاً للقهوة قبل أن يصنعها لزبونه، فبمجرد حبه واتقانه لها يأتي المذاق الآسر الذي يجذب الزبون".





لذلك تقول رامينا: " أنا أصنع القهوة بحب لزبائني وكأنني أصنعها لي".





وتضيف: "أقوم بعملي بشغف وابتسامه، وهذا أمر يقدره زبائني؛ فالابتسام والترحيب هو عنوان ولاء الزبون للمكان للبقاء".



ومع اقتراب دخول عام 2023، ووفق تقرير أصدره موقع Australian Banking Association ( ABA) يتوقع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.





حيث سيلعب هذا القطاع دورًا هاماً ومتزايداً في تنامي الاقتصاد الأسترالي مما يخلق فرص عمل لمزيد من الأستراليين.





ووجد التقرير أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة قد توسع عام 2022 في جميع أنحاء أستراليا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.





وذكر التقرير أيضاً، أن عدد الأعمال الصغيرة نما بنسبة 10٪ بمبلغ 1.55 مليون في العام المنتهي في شهر يونيو 2022.





وخلال نفس الفترة، نما عدد الشركات الصغيرة بنسبة 3٪ إلى 955861 بعد فترة نمو غير عادية خلال السنة المالية 2021، قفزًا بمقدار 15 ٪ إلى 931791.



ويقدم التقرير، الذي تم إطلاقه في Small Business Roundtable لمحة عن الوضع الاقتصادي لقطاع الأعمال الصغيرة في أستراليا.





وأظهر أن تجربة الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت مختلطة خلال العام الماضي، حيث إنها تتنقل في مشهد اقتصادي معقد بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض البطالة.





ومع ذلك، لاحظ التقرير نمو إجمالي إقراض الشركات الصغيرة، حيث تظهر البيانات الواردة من البنوك الأعضاء في ABA أن متوسط قيمة القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة آخذ في الازدياد.



اقرأ المزيد شابة استرالية لبنانية تصبح اول خريجة تحصل على الماجستير في الطب الطبيعي من جامعة استرالية

بلغت القيمة الإجمالية للتمويل المستحق للشركات الصغيرة في أغسطس 2022 ما يزيد قليلاً عن 142 مليار دولار، عائدة إلى متوسط المدى، بعد أن انخفضت إلى أقل من 138 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022.





وزاد الإقراض للشركات المتوسطة بنسبة 16 % من 281 مليار دولار في أغسطس 2019 إلى 326 مليار دولار في أغسطس 2022.





للاستماع للقاء مع رامينا نخول وتجربتها في عالم القهوة ومشروعها الصغير. يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



