كيف سيكون الطقس يوم عيد الميلاد في منطقتكم؟

النقاط الرئيسية من المتوقع أن يكون الطقس جيداً في معظم المدن الرئيسية

يُتوقع هطول أمطار في الأجزاء الشمالية من أستراليا

أعلى درجة حرارة متوقعة لعيد الميلاد في المدن الرئيسية هي 32 درجة مئوية

ستتمتع معظم المدن الأسترالية الرئيسية بعيد ميلاد مشمس وفقاً للتوقعات الحالية.





وأصدر مكتب الأرصاد الجوية توقعاته للطقس لمدة سبعة أيام بعد ظهر يوم الأحد، بما في ذلك توقعاته ليوم عيد الميلاد.





وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية دين نارامور لأس بي أس، "بالنسبة للكثيرين منا، يبدو الأمر وكأنه ربما يكون طقس عيد الميلاد من أفضل ما يمكن أن تحصل عليه في أستراليا خلال الصيف".





"لحسن الحظ بالنسبة لملايين الأستراليين، يبدو الجو دافئاً ومشمساً وجافاً، لا سيما في معظم أنحاء جنوب أستراليا".



ظروف جيدة غالباً لاحتفالات عيد الميلاد

ومن المتوقع أن تستمتع ملبورن وسيدني وكانبرا وأديلايد وحتى هوبارت بسماء صافية، مع إمكانية ضئيلة لتساقط أمطار (20% أو أقل) في عيد الميلاد.





وبينما من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في المدن الرئيسية الواقعة على الساحل الشرقي في العشرينات، يمكن أن تصل الحرارة في كانبرا إلى 30 درجة مئوية، ومن المتوقع أيضاً أن تصل درجة حرارة أديلايد إلى 30 درجة مئوية وداروين 32 درجة مئوية.



Sydney is looking at a fine day on Christmas with a top of 28 degrees. Source: AAP من المحتمل أن تكون هوبارت أبرد مدينة في 25 كانون الأول/ديسمبر، مع 21 درجة مئوية.





في نيو ساوث ويلز، من المتوقع أن يكون الجو دافئاً ومشمساً في معظم أنحاء الولاية، مع إمكانية هطول أمطار في أقصى الشمال الشرقي.





ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة القصوى في منتصف العشرينيات على طول الساحل، وعند الثلاثينات في الداخل.





وقال نارامور: "من المتوقع أن تكون الحرارة في سيدني 28 درجة وفي الغالب مشمسة".



The forecast for Christmas eve across Australia shows it will be a relatively dry day, free of rainfall in parts of the country. Northern areas of Queensland, WA and the NT could experience rain of 50mm and under over a six-hour interval. Credit: Bureau of Meteorology في جنوب أستراليا، من المتوقع أن يكون الطقس حاراً ومشمساً، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون أكثر برودة في جنوب شرق الولاية بالقرب من المحيط.





وأوضح وقال نارامور، "من المتوقع أن تشهد أديلايد 30 درجة مع الكثير من أشعة الشمس".





من جهتها تشهد فيكتوريا طقساً دافئاً ومشمساً عبر الأجزاء الشمالية من الولاية، ودرجات حرارة في الثلاثينيات على طول نهر موراي، بينما كان من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في جنوب فيكتوريا عند منتصف العشرينيات.



ومن المتوقع أن تهدأ الأمطار فوق شرق فيكتوريا عشية عيد الميلاد، حيث يتوقع أن يكون يوم عيد الميلاد دافئاً وجافاً في الغالب.





وقال نارامور: "بالنسبة إلى ملبورن نفسها، فإننا ننظر إلى درجة حرارة تبلغ 27 درجة وأجواء مشمسة".





"الكثير من أجزاء جنوب أستراليا سيشهد عيد ميلاد دافئ ومشمس، وأنا متأكد من أن الكثيرين يتطلعون إليه بعد أسابيع من البرودة الشديدة".



Melbourne residents should enjoy a sunny day on Christmas.

مطر في الشمال

ستكون بريزبان ملبدة بالغيوم مع إمكانية بنسبة 60% لتساقط الأمطار في يوم عيد الميلاد، ومن المرجح أن تتساقط أمطار وتهب عواصف رعدية في داروين.





وقال نارامور إنه يوجد القليل من الرطوبة الاستوائية في الأجزاء الغربية من كوينزلاند.





"لذلك من المحتمل أن نشهد أمطاراً وعواصف رعدية واسعة النطاق في شمال وغرب وجنوب كوينزلاند".





"بريزبان قد تشهد طقساً غائماً جزئياً ورطباً مع درجات حرارة تقارب 31 درجة".



عبر شمال أستراليا، قال نارامور إنه من المتوقع أن تشهد المنطقة بداية موسم الرياح الموسمية.





وقال "من المؤكد أن بعض الأنشطة الاستوائية تتزايد بالفعل في وقت لاحق من هذا الأسبوع وخلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد".





"لذلك نتوقع هطول أمطار وعواصف رعدية واسعة النطاق عبر المناطق الاستوائية، بما في ذلك إقليم الشمال الذي يبدو رطباً وعاصفاً في يوم عيد الميلاد.





"نحن نتوقع زخات مطر، وعاصفة محتملة و33 درجة مئوية في داروين".



طقس مثالي في بيرث

Most of WA will likely be dry and warm on Christmas Day. Source: Getty / Jon Buckle/EMPICS/PA Images من المتوقع أن تظل بيرث مشمسة في الأيام المقبلة، مع درجات حرارة قصوى في أوائل الثلاثينيات حتى يوم عيد الميلاد.





وقال نارامور: "ربما تهطل بعض الأمطار والعواصف حول كيمبرلي وتكون أكثر برودة قليلاً على الساحل الجنوبي، لكنها يبدو بشكل عام وكأنه يوم جميل حقاً في جميع أنحاء الولاية".





"لذلك بالنسبة لبيرث نفسها، من المتوقع أن تصل الحرارة إلى 30 درجة، مع الكثير من أشعة الشمس، وربما بعض نسمات البحر المنعشة في فترة ما بعد الظهيرة إذا كنت بالقرب من الماء".





أمطار متوقعة قبيل يوم عيد الميلاد





قال نارامور إنه من المتوقع أن تشهد جنوب أستراليا في الأيام المقبلة هطول أمطار وعواصف رعدية.





ظروف أكثر استقراراً من السنوات السابقة





قال نارامور إنه من المتوقع أن تكون الأحوال الجوية في يوم عيد الميلاد متشابهة في جزء كبير من البلاد حيث من المتوقع أن تكون الحرارة في ثلاث مدن على الأقل حوالي 30 درجة مئوية وسط أجواء مشمسة.



ويختلف هذا عن العام الماضي، حيث ارتفعت درجات الحرارة في بيرث إلى 42 درجة مئوية في يوم عيد الميلاد، بينما شهدت مدن رئيسية أخرى عواصف عشوائية مع درجات حرارة منخفضة إلى حد ما.



توقعات يوم عيد الميلاد

أديلايد: 13-20 درجة مئوية؛ مشمس.





بريزبان: 20-29 درجة مئوية؛ غائم.





كانبرا: 11-30 درجة مئوية؛ مشمس.





داروين: 25-32 درجة مئوية؛ أمطار، عاصفة محتملة.





هوبارت: 14-21 درجة مئوية؛ غائم جزئياً.





ملبورن: 14-27 درجة مئوية؛ مشمس.





بيرث: 19-30 درجة مئوية؛ مشمس.





سيدني: 18-28 درجة مئوية؛ مشمس غالباً.





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