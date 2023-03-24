تفشي مرض السل في جنوب أستراليا والضحية الأكبر السكان الأصليون

النقاط الرئيسية الجهود مستمرة لاحتواء تفشي مرض السل في أراضي السكان الأصليين في جنوب أستراليا

يأتي ذلك وسط دعوات جديدة للحصول على تمويل إضافي للقضاء على المرض بحلول عام 2030

في وقت سابق من هذا الشهر أبلغت هيئة الصحة في جنوب أستراليا عن 10 حالات إصابة مؤكدة بالسل في أراضي السكان الأصليين

تتواصل الجهود لاحتواء تفشي مرض السل في أراضي السكان الأصليين في جنوب أستراليا وسط دعوات جديدة للحصول على تمويل إضافي للقضاء على المرض بحلول عام 2030.





في وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت هيئة الصحة في جنوب أستراليا عن 10 حالات إصابة مؤكدة بالسل في أراضي السكان الأصليين مما أدى لتحرك فوري من خلال توسيع نطاق الفحوصات المجتمعية والعامة.



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وتشير المصادر إلى أن حوالي 50 شخصاً خضعوا للفحوص حتى الآن.





كما زار كبار مسؤولي الصحة المنطقة مع فريق الصحة العامة للسكان الأصليين في الولاية الذي يقود عملية التوصل مع المجتمعات الأكثر عرضة لتفشي السل.





وتضمنت الاستجابة تتبع المخالطين واكتشاف الحالات النشطة لعلاج واحتواء المرض.



وأشارت مجموعة Results International المعنية بالصحة والتعليم إلى الحالات في أراضي السكان الأصليين بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السل من خلال دعوات لإنتاج لقاح جديد بحلول عام 2025 كجزء من الجهود المبذولة للقضاء على المرض بحلول نهاية العقد.





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