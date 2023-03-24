تفشي مرض السل في جنوب أستراليا والضحية الأكبر السكان الأصليون

تتواصل الجهود لاحتواء تفشي مرض السل في أراضي السكان الأصليين في جنوب أستراليا وسط دعوات جديدة للحصول على تمويل إضافي للقضاء على المرض بحلول عام 2030.

BARUNGA FESTIVAL

في وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت هيئة الصحة في جنوب أستراليا عن 10 حالات إصابة مؤكدة بالسل في أراضي السكان الأصليين. Credit: GLENN CAMPBELL/PR IMAGE

النقاط الرئيسية
  • الجهود مستمرة لاحتواء تفشي مرض السل في أراضي السكان الأصليين في جنوب أستراليا
  • يأتي ذلك وسط دعوات جديدة للحصول على تمويل إضافي للقضاء على المرض بحلول عام 2030
  • في وقت سابق من هذا الشهر أبلغت هيئة الصحة في جنوب أستراليا عن 10 حالات إصابة مؤكدة بالسل في أراضي السكان الأصليين
تتواصل الجهود لاحتواء تفشي مرض السل في أراضي السكان الأصليين في جنوب أستراليا وسط دعوات جديدة للحصول على تمويل إضافي للقضاء على المرض بحلول عام 2030.

في وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت هيئة الصحة في جنوب أستراليا عن 10 حالات إصابة مؤكدة بالسل في أراضي السكان الأصليين مما أدى لتحرك فوري من خلال توسيع نطاق الفحوصات المجتمعية والعامة.
اقرأ أيضاً

تمويل حكومي إضافي مع تزايد أعداد المشردين في أستراليا

وتشير المصادر إلى أن حوالي 50 شخصاً خضعوا للفحوص حتى الآن.

كما زار كبار مسؤولي الصحة المنطقة مع فريق الصحة العامة للسكان الأصليين في الولاية الذي يقود عملية التوصل مع المجتمعات الأكثر عرضة لتفشي السل.

وتضمنت الاستجابة تتبع المخالطين واكتشاف الحالات النشطة لعلاج واحتواء المرض.
اقرأ أيضاً

تعرفوا على دفعات سنترلينك التي ستزيد اعتباراً من الإثنين 20 آذار/مارس

وأشارت مجموعة Results International المعنية بالصحة والتعليم إلى الحالات في أراضي السكان الأصليين بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السل من خلال دعوات لإنتاج لقاح جديد بحلول عام 2025 كجزء من الجهود المبذولة للقضاء على المرض بحلول نهاية العقد.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.

توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

شارك
نشر في: 24/03/2023 1:50pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

اخترنا لك

Blurred Motion Of Young Woman Seen Through Window

بحث جديد يربط بين عدم القدرة على التعرف على الوجوه وكوفيد طويل الأمد

Three women stand with their hands on each other's shoulders.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي النساء في مواجهة العنصرية؟ 'مايا' الروبوت تجيب

Protesters clashing outside a Sydney church

اشتباكات عنيفة خارج كنيسة في سيدني بين داعمين ومناهضين لمجتمع المثليين

Bikies

حملة جديدة للشرطة تستهدف عصابات 'البايكيز' في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا

SIGN

الهجرة الماهرة الى المناطق الإقليمية: هل تعتبر الوجهة الأولية للعمل والاستقرار في استراليا؟

06:38
Britain Prince Harry

هل وضع الأمير هاري شروطا لحضور حفل تتويج والده الملك تشارلز؟

TENT CITY PIONEER PARK FREMANTLE

تمويل حكومي إضافي مع تزايد أعداد المشردين في أستراليا

07:52
Car Crash

كل ما عليك فعله إذا تعرضت لحادث سير في أستراليا