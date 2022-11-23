لكمات ورمي زجاجات: توتر بين مشجعي أستراليا وفرنسا في ميدان الاتحاد بملبورن بعد خسارة السوكيورس

اندلعت مشاجرات بين مشجعي كرة القدم في ميدان الاتحاد في ملبورن حيث خسرت أستراليا أمام فرنسا في مباراتها الأولى ضمن نهائيات كأس العالم 2022.

SOCCER WORLD CUP AUSTRALIA REAX

Australian Socceroos fans clash with French supporters while they watch Australia play France in the FIFA World Cup, at Federation Square in Melbourne, Wednesday, November 23, 2022. (AAP Image/Diego Fedele) NO ARCHIVING Source: AAP / DIEGO FEDELE/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • شهد ميدان الاتحاد في ملبورن مشاجرات بين مشجعي كرة القدم بعد خسارة أستراليا أمام فرنسا
  • وردت تقارير عن سرقة العلم الفرنسي الذي كان يحمله أنصار المنتخب الفرنسي من قبل المشجعين الأستراليين
  • توافد المئات إلى ساحة الاتحاد لمشاهدة المنتخب الأسترالي وهو يواجه فرنسا في أول مباراة له في كأس العالم
تم إلقاء زجاجات على اثنين من المشجعين الفرنسيين في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بينما أظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي لكمات بين المشجعين المتنافسين.

كما وردت تقارير عن سرقة العلم الفرنسي الذي كان يحمله أنصار المنتخب الفرنسي من قبل المشجعين الأستراليين.
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وكان المئات قد توافدوا على ساحة الاتحاد لمشاهدة المنتخب وهو يواجه فرنسا في أول مباراة له في كأس العالم.

وكانت اليداية سعيدة حوالي السادسة صباحاً مع إحراز أستراليا الهدف الأول بعد ست دقائق من بدء المباراة.
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إلا أن الفرحة لم تدم طويلاً، حيث حققت فرنسا التعادل بعد فترة وجيزة وسيطرت على مجريات المباراة لتنتهي النتيجة بـ 4 أهداف لفرنسا مقابل هدف يتيم لأستراليا.

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نشر في: 23/11/2022 12:12pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP