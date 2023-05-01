هل سيتحقق الحلم بشراء المنزل الأول مع توسيع الحكومة لبرامجها الإسكانية؟

النقاط الرئيسية: سيتم توسيع ضمان شراء المنزل الأول ابتداء من 1 تموز/ يوليو.

سيتم تغيير تعريف «الزوجين» ليعني «أي شخصين مؤهلين».

سيكون المقيمون الدائمون في أستراليا مؤهلين أيضًا للبرامج.

في الوقت الذي تمر فيه البلاد في أزمة اقتصادية، تعمل الحكومة الفيدرالية على توسيع برامج الإسكان لتمكين المزيد من الأستراليين من شراء منزلهم الأول، الأمر الذي بات حلماً للكثيرين.





ابتداءً من 1 تموز/ يوليو سيتم توسيع معايير ضمان شراء المنزل الأول، إذ ستعمل تعمل الحكومة كضامن يسمح للناس بشراء منزل بدفعة أولى منخفضة تصل إلى 5 في المئة، مما يوفر عليهم دفع تأمين الرهن العقاري المكلف للمقرض.



من سيكون مؤهلاً؟

تشمل التغييرات تغيير تعريف "الزوجين" من مفهوم العلاقات الزوجية أو القائمة بحكم الواقع إلى "أي شخصين مؤهلين"، لتتوسع إلى الأشقاء أو الوالد وأحد أبنائه أو الصديقين.



قالت وزيرة الإسكان جولي كولينز لبرنامج Nine Weekend Today إن البرامج تحتاج إلى "مواكبة العصر"، فكل شخص لديه صديق أو أخ يسعون لشراء منزلهم الأول.



أضافت كولينز أن الآباء الوحيدين سيكونون من المؤهلين للبرنامج أيضاً، إضافة إلى الأعمام والعمات والأخوال والخالات الذين يقومون برعاية بديلة لأبناء أو بنات إخوانهم.





كما أن الأشخاص الذين امتلكوا منزلاً في السابق سيكونون مؤهلين أيضاً، بشرط عدم امتلاكهم منزلاً في السنوات العشر الماضية، في محاولة لمساعدة أولئك الذين وقعوا في ضائقة مالية. وستشمل البرامج المقيمين الدائمين في أستراليا، وليس المواطنين فقط.



هل سيساعد هذا الأمر في حل أزمة السكن؟

قال نائب زعيم المعارضة ديفيد ليتلبراود إن توسع الحكومة في البرامج سيساعد في معالجة أزمة الإسكان "بطريقة صغيرة" ، لكنها لن تكون "الحل السحري"، خاصة في ظل التحدي الأكبر وهو العرض. واعتبر أنه سيكون هناك المزيد من الضغط، لأن الحكومة تريد جلب 650 ألف مهاجر جديد خلال العامين المقبلين، لذلك من المهم أن نقوم بتسريع معالجة مشكلة العرض.



وفي هذا الصدد، قالت كولينز أنه يتم معالجة هذه المشكلة من خلال "مجموعة واسعة" من السياسات المتمثلة بصندوق الإسكان الأسترالي المستقبلي الخاص الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار المعروض حالياً على مجلس الشيوخ، مع استثمار عوائد هذا الصندوق كل عام في توفير منازل للإيجار الاجتماعي بأسعار معقولة. وكذلك من خلال اتفاق الإسكان الوطني الذي يمثل عشرة آلاف منزل للإيجار الميسور التكلفة من الكومنولث.





لم تتمكن الحكومة حتى الآن من تأمين الدعم الذي تحتاجه لتمرير صندوق الإسكان الأسترالي المستقبلي، حيث دعا حزب الخضر إلى استثمار أكبر في الإسكان الاجتماعي.





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