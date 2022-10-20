"ذكرت أنك هنا لقضاء عطلة و للعمل أيضاً" إجابة خاطئة تلغي تأشيرة سائح جاء الى أستراليا للقاء العائلة

النقاط الرئيسية جاء إندو سيمانغونتاك إلى أستراليا في رحلة العمر للقاء عائلته بعد حصوله على تأشيرة سياحية

تم حظر إندو من دخول أستراليا لمدة ثلاث سنوات بعد أن أخطأ في استجوابه من قبل ضباط حرس الحدود في المطار

أمضى إندو ثلاثة أيام في أحد فنادق بيرث قبل ترحيله ولم يسمح له برؤية العائلة

طلب وزير الهجرة أندرو غايلز أن تطلعه وزارة الشؤون الداخلية على سبب احتجاز رجل إندونيسي لمدة ثلاثة أيام بعد وصوله إلى أستراليا بتأشيرة سياحية قبل إعادته إلى وطنه.





وصل الشاب البالغ من العمر 27 عاماً إلى مطار بيرث في رحلة طيران في وقت متأخر من الليل في 16 أب/أغسطس، متحمساً للقاء شقيقه جيفري، وشقيقة زوجته إيلي وابنتهما البالغة من العمر أربع سنوات.





كانت ابنة أخته تنتظر لتلقي التحية عليه عند وصوله بعلامة مكتوبة بخط اليد تقول: "مرحباً إندو".





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لكن العائلة لن تتاح لها الفرصة أبداً لرؤيته شخصياً، مع قرار من قبل ضباط قوة الحدود الأسترالية (ABF) بإلغاء تأشيرته السياحية.



Endo's niece with the sign welcoming him to Australia. Source: Supplied ويعني القرار أيضًا أن إندو ممنوع الآن من السفر إلى أستراليا لمدة ثلاث سنوات.





وقال إندو الذي لا يتحدث الإنجليزية بطلاقة لـ SBS News من خلال شقيقه جيفري، الذي يعمل كمترجم: "ما زلت حزيناً للغاية لأن تأشيرتي ألغيت".



أشعر بالحزن الشديد لأنني لم أستطع رؤية عائلتي Endo Simanjuntak

وتم ترحيل إندو بسبب ما وصفته وزارة الشؤون الداخلية بأنه اعتراف شخصي بأنه كان ينوي العمل أثناء إقامته، بما يتعارض مع شروط تأشيرة الزيارة الخاصة به.



Endo came to Australia to visit his sister-in-law Ellie, four-year-old niece and brother Jefrie. Source: Supplied وتم عرض الأسباب المقدمة للإلغاء بواسطة SBS News في وثائق وزارة الشؤون الداخلية التي تم إصدارها بموجب قوانين حرية المعلومات لمقدم طلب التأشيرة.





ولكن إندو وعائلته يعترضون بشدة على القرار، ويقولون إنه لم يكن ينوي العمل في أستراليا ولم يُسمح له بمقابلة مترجم أثناء استجواب في المطار أجراه مسؤولو ABF.





في بيان، قال متحدث باسم الحكومة لـ SBS News إن وزير الهجرة أندرو غايلز سعى للحصول على مزيد من المعلومات حول القضية.



A Department of Home Affairs document outlining the reasoning behind Endo's tourist visa cancellation. Source: Supplied "في حين أن الوزير غير قادر على التعليق على الحالات الفردية بسبب التزامات الخصوصية، فهو على دراية بالقضايا التي أثيرت في هذا المقال وقد طلب إحاطة من وزارة الشؤون الداخلية حول هذه المسألة".





"تلتزم الحكومة ببرنامج هجرة خالٍ من التمييز على أساس العرق أو اللغة أو الجنس أو الدين".





"كل مسافر يدخل أستراليا ويقوم بمقابلة تخليص الحدود يُعرض عليه خدمة مترجم إذا لا يتحدث اللغة الإنجليزية".





وكان إندو قد سافر إلى بيرث من قريته في جزيرة سومطرة الإندونيسية، حيث يعمل في مطعم، وكانت هذه الرحلة هي المرة الأولى التي يسافر فيها.





وتمت الموافقة على التأشيرة السياحية من قبل السلطات في أستراليا، مع تكلفتها برعاية شقيقه وشقيقة زوجته.



Endo with his niece in Indonesia. Source: Supplied تأشيرة الزائر هذه مخصصة للسائحين أو زوار الأعمال أو الأشخاص الذين يتطلعون إلى زيارة الأسرة لمدة ثلاثة أو ستة أو 12 شهراً ويمكن أن تصل تكلفتها إلى 380 دولاراً.





ويوضح موقع الويب الخاص بوزارة الشؤون الداخلية أن المتقدمين للحصول على التأشيرة "يجب أن يكون لديهم ما يكفي من المال لدعم أنفسهم أثناء وجودهم في أستراليا".





وكان إندو يخطط للبقاء لمدة ثلاثة أشهر.



Endo (second from right) with his sister-in-law Ellie (far right) and his brother Jefrie (far left) on the Indonesian island of Sumatra. Source: Supplied وقال إندو إنه بدأ يواجه أسئلة من مسؤولي ABF حول سبب زيارته لأستراليا عند وصوله إلى بيرث.





"عندما وصلت إلى المطار، سألني ضابط ABF على الفور لماذا أنت هنا؟، وقلت له أنا هنا لقضاء عطلة".





وقال إندو إنه طُلب منه بعد ذلك أن يُظهر لمسؤولي ABF رصيد حسابه المصرفي لإظهار كيف ينوي إعالة نفسه أثناء إقامته.



وينص موقع الشؤون الداخلية على أنه قد يُطلب من الراعي دفع ثمن سند ضمان يتراوح بين 5000 دولار و15000 دولار كضمان لزيارة الشخص، ولم يُطلب ذلك من زوجة أخت إندو وشقيقه، لكن كان مطلوباً منهما تقديم كشوف مصرفية لإثبات دخلهما.





وقال إندو إنه أخبر مسؤولي ABF بأن عائلته تعتزم تغطية تكلفة رحلته أثناء إقامته.





"أنا قلت لهم، لست بحاجة إلى المال لأن أخي وأيضاً أخت زوجي سيدفعون نفقاتي".





ووفقاً لإندو، تم نقله بعد ذلك إلى غرفة لمزيد من الاستجواب من مسؤولي ABF الذين لم يكونوا راضين عن رده على استفساراتهم الأولية.





أخذ إندو إلى غرفة وتم سأله نفس الأسئلة مرة أخرى" لماذا أنت هنا؟"، حيث قال من أجل العمل، ثم قال"لا، أنا هنا لقضاء عطلة ".





من هنا، فإن رواية إندو لما حدث أثناء الاستجواب تتعارض مع ما تم توضيحه في الوثيقة الرسمية.



وتنص الوثيقة على ما يلي: "خلال مقابلة رسمية مع أحد ضباط قوات الحدود الأسترالية، ذكرت أنك هنا لقضاء عطلة وأيضاً للعمل".





"استناداً إلى الاعترافات اللفظية من حامل التأشيرة، أنا مقتنع بأن حامل التأشيرة لم يسافر لغرض السياحة الذي من أجله مُنحت التأشيرة".





قال إندو إنه لم يقدم هذا الاعتراف والادعاءات، وأنه أخبر المسؤولين أنه لا يتحدث الإنجليزية بشكل جيد، إلا أنه يقول إنه لم يتم توفير مترجم فوري لمساعدته.





"طرحوا علي نفس السؤال أكثر من مرة مما أثار قلقي، ثم سألوني هل يجب أن تعمل هنا مع لأخيك؟ "





"كنت أقول، نعم أخي يعمل بالجبس".





تشير وثائق وزارة الشؤون الداخلية للإلغاء إلى أن المترجم الفوري لم يتم استخدامه في المقابلة مع إندو.



Endo with his sister-in-law, brother and niece in Indonesia. Source: Supplied

"لماذا تم استهدافه؟"

بينما كان إندو في الاستجواب، قالت شقيقة زوجته إيلي إن الأسرة المنتظرة في المطار أصبحت قلقة مع مرور الوقت ولم تكن هناك أي علامة على وصوله، وقالت إن ضباط ABF خرجوا بعد ذلك ليسألوهم مباشرة عن زيارة إندو إلى أستراليا، أثار ظهور المسؤولين قلق الأسرة.





Source: SBS وثم قالت إيلي إن العائلة أخبرت مسؤولي ABF مباشرة عن طلب إندو لمترجم لمساعدته "قلت لهم: هل يوجد مترجم؟".





وقالوا: لا يوجد مترجم، فقلت لهم لا يستطيع التحدث باللغة الإنجليزية".





مع مرور المزيد من الوقت في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، غادر إيلي وجفري المطار لاصطحاب ابنتهما إلى المنزل، قالت بعد ذلك بوقت قصير، تلقت الأسرة مكالمة.





"اتصلوا بي وقالوا: تم إلغاء تأشيرته وهذه نهاية القصة، لماذا تم استهدافه؟ ولماذا لم يساعده مترجم ولماذا لا يستمعون إليه؟ لا أصدق أن هذا يمكن أن يحدث".





بعد إلغاء تأشيرته، تم احتجاز إندو في فندق ألوفت بيرث لمدة ثلاثة أيام حتى يمكن ترحيله إلى إندونيسيا، قال إيلي إن العائلة ذهبت إلى الفندق لتلوح به عبر النافذة لكن لم يُسمح لها مطلقاً برؤيته شخصياً.



إلغاء التأشيرات السياحية

حصلت SBS News على بيانات من وزارة الداخلية حول عدد حالات إلغاء التأشيرات السياحية نتيجة لمقابلة مع مسؤولي ABF.





تظهر الأرقام أنه في الفترة من 1 تموز/يوليو 2017 إلى 30 حزيران/يونيو 2022 كان هناك 8079 قراراً من هذا القبيل في جميع فئات التأشيرات السياحية بسبب انتهاكات مزعومة لشروط التأشيرة.



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ومن بين تلك الإلغاءات، فإن أكبر ثلاث دول للوافدين هي ماليزيا (2700) والصين (2100) والهند (400)، كما تم إلغاء 100 تأشيرة دخول للمواطنين الإندونيسيين.





وكان عدد الإلغاءات محدوداً بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب جائحة COVID-19.





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