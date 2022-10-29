هذه جريمة كراهية" ترك رأس خنزير خارج مسجد غولد كوست يصدم القادة المسلمين

النقاط الرئيسية وُضِع رأس وقلب خنزير - باللون الأخضر الإسلامي - خارج باب مسجد في غولد كوست يوم الجمعة ، وهو أقدس أيام الأسبوع لدى المسلمين

اتُهمت المرأة من ضاحية ساوثبورت بإلحاق ضرر متعمد ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة ساوثبورت الابتدائية في 11 نوفمبر / تشرين الثاني

تم وضع الحقيبة التي تحتوي على بقايا حيوانات في يوم الجمعة

ألقت شرطة كوينزلاند القبض على امرأة تبلغ من العمر 21 عامًا بسبب حادثة تضمنت وضع رأس وقلب خنزير عند مدخل مسجد في غولد كوست في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.



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واتُهمت المرأة من ضاحية ساوثبورت بإلحاق ضرر متعمد ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة ساوثبورت الابتدائية في 11 نوفمبر / تشرين الثاني.





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قال رئيس مسجد غولد كوست ، حسين غوس ، لـ SBS News إنه "صُدم" عندما وجد رأس الخنزير ، باللون الأخضر ، في كيس بلاستيكي عند المدخل الثاني للمسجد في حوالي الساعة 10.45 صباحًا.





كما تم وضع قلب خنزير في الكيس.





يعتقد المسلمون أن الخنازير نجسة ويتجنبوا التعامل مع الحيوان ، والأخضر لون رمزي مرتبط بشدة بالدين.



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تم وضع الحقيبة التي تحتوي على بقايا حيوانات في يوم الجمعة ، أقدس يوم في الأسبوع بالنسبة للمسلمين ، وقبل يوم واحد فقط من اليوم المفتوح للمسجد الوطني ، والذي يقام سنويًا في 29 أكتوبر. يهدف اليوم إلى دعوة غير المسلمين إلى المساجد لمعرفة المزيد عن الإسلام.





قالت خدمة شرطة كوينزلاند في بيان لـ SBS News إن ضباط شرطة محليين ومتخصصين شاركوا في دعم المسجد والمجتمع الأوسع.





وقال متحدث باسم دائرة شرطة كوينزلاند ومجموعة التحقيق في مكافحة الإرهاب يتعاملان مع جميع حالات التهديدات ضد المجتمعات الثقافية والدينية بمنتهى الجدية.





"يستخدم محققو غولد كوست شبكة استخبارات واسعة واستراتيجيات تحقيق عملياتية.





في المتوسط ، يحضر 1200 مسلم مسجد غولد كوست لأداء صلاة الجمعة بعد الظهر.





ووصف غوس الحادث بأنه "جريمة كراهية" مستهدفة وناشد السلطات لتعقب المسؤول عنها.





قال السيد غوس "إنهم يرسلون لنا رسالة تقول ، أفترض ،" يمكننا أن نفعل ما نريد أن نفعله وسوف نحبط دينك ".





"لديهم أقذر حيوان للقيام بأقذر وظيفة بمعنى ما ، في أكثر الأيام قداسة ، يوم الجمعة ".





شارك السيد غوس مقطع فيديو للخنزير على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث أرسل رسالة إلى المساجد المحلية في جميع أنحاء كوينزلاند للحذر من الأكياس المشبوهة الموضوعة خارج عتبات منازلهم.





"سنصل إلى القاع لأن هذه جريمة كراهية".





يأتي الحادث بعد أسابيع فقط من اتهام رجل بإرسال بريد صوتي إلى مسجد الكربي في بريزبين ، يهدده بقتل المسلمين.





شارك علي قادري ، الرئيس التنفيذي للكلية الإسلامية في بريزبين ، صورة رأس الخنزير وأعرب عن خيبة أمله من الحادث.





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