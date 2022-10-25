ما هو حجم الإنفاق في أستراليا على قطاعات الصحة والتعليم وإغاثة الكوارث الطبيعية؟؟

النقاط الرئيسية تنفق أستراليا مليارات الدولارات كل عام على قطاعات الصحة والتعليم والدفاع.

لتوضيح الصورة كم سيكون حجم الإنفاق لو بلغت الميزانية 50 دولاراً فقط؟

الفيضانات ستلقي بظلالها على الميزانية الجديدة.

تنفق أستراليا مليارات الدولارات كل عام على قطاعات الصحة والتعليم والدفاع، ولكن عندما تكون الأرقام كبيرة جداً، فمن السهل أن تختلط الأمور ويصبح من الصعب فهم كيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب.





جمعت الحكومة الأسترالية حوالي 550 مليار دولار كضرائب في العام المالي 2021/2022، مما يشكل 92 في المائة من إجمالي الإيرادات التي تجمعها الحكومة، مع أموال أخرى تأتي من ضريبة السلع والخدمات.



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وفي نفس العام، أنفقت الحكومة 623 مليار دولار بما في ذلك تكاليف التشغيل الخاصة بها وتغطية أشياء مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، فضلاً عن الاستجابة للكوارث الطبيعية.





لكن دعونا نبسط الأمور ونفترض أن الميزانية الفيدرالية هي مجرد 50 دولاراً، فكيف سيكون الإنفاق؟





من هذا المبلغ، كانت الحكومة ستنفق 17.77 دولاراً على الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، والتي تشمل الإنفاق على المخطط الوطني للتأمين ضد الإعاقة (NDIS)، ومدفوعات البطالة ومعاش الشيخوخة. كما سيتم إنفاق حوالي 8.52 دولاراً من هذا المبلغ على الصحة، و3.47 دولاراً على التعليم و3.07 دولاراً على الدفاع.



Some of the Budget's $623 billion worth of expenses converted to equivalent amounts if total expenses were $50. أما بالنسبة إلى الإغاثة من الكوارث الطبيعية الحكومة، فنسبة الإنفاق تبلغ 47 سنتاً في عام شهد فيضانات تحدث مرة كل عشر سنوات والتي دمرت منطقة ليسمور وأجزاء من نيو ساوث ويلز، وكذلك مناطق في كوينزلاند.





كما تشمل النفقات الأخرى دعم صناعات التعدين والتصنيع والبناء، بما يعادل 31 سنتاً، وتمويل إدارة نظام الهجرة، والذي يكلف حوالي 27 سنتاً.



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وقد أشار وزير الخزانة جيم تشالمرز في الفترة السابقة إلى أن تكلفة الكوارث الطبيعية يمكن أن يكون لها مرة أخرى آثار على الميزانية الفدرالية الجديدة لحكومة أنتوني ألبانيزي، وكذلك على ضغوط تكلفة المعيشة.





وقال تشالمرز للصحفيين، "من السابق لأوانه تحديد ما كلفته الفيضانات التي نشهدها في مساحات شاسعة من أستراليا، لكننا نعلم أنه ستكون هناك عواقب على الاقتصاد والميزانية".





وأضاف أن الميزانية ستشمل تكاليف مساعدة في تكاليف رعاية الأطفال في دور الحضانة، والأدوية، وتكلفة التعليم، وإجازة الوالدين مدفوعة الأجر، لكن التخفيضات ستكون ضرورية أيضاً بسبب كمية الديون الكبيرة.





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