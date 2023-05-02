"يجب وضع حد لهذه الآفة": إصلاحات جذرية تكشفها الحكومة لمنع الأطفال من التدخين الالكتروني

ستنفق الحكومة الأسترالية مئات الملايين من الدولارات من أجل القضاء على أكثر الآفات السلوكية انتشاراً في المدارس الثانوية بين المراهقين، وأصبح منتشراً في المدارس الابتدائية.

Vaping

Source: SBS / The Feed

النقاط الرئيسية:
  • استثمار بقسمة 234 مليون دولار في ميزانية هذا الشهر لمعالجة مشكلة التدخين الالكتروني بين المراهقين الأستراليين.
  • من المتوقع فرض قوانين أكثر صرامة في استيراد وتغليف السجائر الإلكترونية.
  • سيتم إطلاق حملة للصحة العامة بقيمة 63 مليون دولار لثني الأستراليين عن تعاطي السجائر الإلكترونية.
من المقرر أن يعلن وزير الصحة مارك بتلر عن زيادة قدرها 234 مليون دولار في ميزانية هذا الشهر من أجل تنظيم أكثر صرامة للسجائر الإلكترونية، بما في ذلك الضوابط الجديدة على استيرادها وتغليفها.

يأتي هذا الإعلان ضمن حملة صحة عامة للقضاء على السجائر الإلكترونية في محاولة لمنع الجيل القادم من "مدمني النيكوتين"، والقضاء على المشكلة السلوكية "الأولى" بين المراهقين الأستراليين.

ستعمل الحكومة مع الولايات والأقاليم لإيقاف بيع السجائر الإلكترونية في متاجر البيع بالتجزئة والمتاجر الصغيرة، مع تسهيل الحصول على وصفة طبية للاستخدام العلاجي.
كما ستعمل الحكومة على زيادة معايير المنتجات الخاصة بالسجائر الالكترونية، بما في ذلك عن طريق تقييد النكهات والألوان من أجل مكافحة بيعها في السوق السوداء. كما سوف يُتطلب وضعها في عبوات تشبه الأدوية، وتخفيض تركيزات النيكوتين وأحجامه المسموح بها.
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سوف يوضح السيد بتلر في خطاب في نادي الصحافة الوطني مدى حجم هذه المشكلة على الصحة العامة، حيث تم الإبلاغ عن حالات لأطفال دون سن الرابعة إلى الخط الساخن للسموم في فيكتوريا بعد أن استخدموا السيجارة الإلكترونية.

كما سيتطرق إلى أن السجائر الالكترونية منتج يستهدف الأطفال، ويباع جنباً إلى جنب مع الحلوى وألواح الشوكولاتة. فقد تم تقديم هذا المنتج كمنتج علاجي لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين. لكن لم يتم بيعه كمنتج علاجي، بل غُلف في عبوات لامعة وأُضيفت له النكهات لخلق "جيل جديد من مدمني النيكوتين" حتى أصبح أكبر ثغرة في تاريخ أستراليا.
vaping
Young girl at home smoking electronic cigarette and online banking on mobile phone Source: Getty / Getty Images
مما يستدعي القلق فعلاً حول هذه المشكلة أن الأبحاث وجدت أن أربعة من كل خمسة مراهقين، تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاماً، وجدوا أنه من السهل أو السهل إلى حد ما شراء السجائر الإلكترونية في متاجر البيع بالتجزئة.

سيتم إطلاق حملة للصحة العامة بقيمة 63 مليون دولار لثني الأستراليين عن تعاطي السجائر الإلكترنية، وستشمل برامج الدعم التي تساعد الأستراليين على الإقلاع عن هذه العادة، مع تعزيز التثقيف في مجال التدخين والإقلاع عن النيكوتين بين الممارسين الصحيين.
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كما ستخصص الحكومة 140 مليون دولار أخرى لبرنامج يساعد السكان الأصليين على الإقلاع عن التدخين، والذي سيتم توسيعه ليشمل التدخين الإلكتروني.

وجدت الأبحاث أن أربعة من كل خمسة مراهقين، تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاماً، وجدوا أنه من السهل أو السهل إلى حد ما شراء السجائر الإلكترونية في متاجر البيع بالتجزئة.

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نشر في: 2/05/2023 1:23pm
تقديم: Ruba Mansour
المصدر: SBS

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