إجلاء الآلاف ومخاوف على الأرواح بسبب إعصار جابرييل الذي وضع نيوزيلندا في حالة طوارئ

النقاط الرئيسية: يعيش حاليا ما لا يقل عن 225 ألف شخص بدون كهرباء

لا يمكن الوصول إلى بعض المجتمعات المعزولة

معظم خليج هوك غارق تحت الماء حيث تتم عمليات الإنقاذ بواسطة قوارب الشرطة والمروحيات

تم إعلان حالة الطوارئ الوطنية في نيوزيلندا بعد الأضرار الواسعة النطاق التي تسبب بها إعصار جابرييل وهو أسوأ عاصفة تضرب البلاد منذ أجيال.





وقد أصدر وزير إدارة الطوارئ كيران ماكانولتي هذا الإعلان في صباح الأمس حيث استيقظ السكان على الفيضانات وانقطاع الكهرباء وإغلاق الطرق وانقطاع شبكة الهاتف بسبب العاصفة الهائلة.



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تم إجلاء آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، ويعيش حاليا ما لا يقل عن 225 ألف شخص بدون كهرباء، وهناك مخاوف على حياة العديد من النيوزيلنديين.





ومع ذلك فإن الأثر الكامل ل إعصار جابرييل لا يزال غير واضح، حيث لا يمكن الوصول إلى بعض المجتمعات المعزولة - بما في ذلك وايروا والمدن في تايراوهيتي - عن طريق البر أو البحر أو الجو أو التواصل معها.



Fallen trees and palms at the Tri Glen Reserve in West Auckland, New Zealand, on Tuesday. Source: AAP / Emily Chalk

أسوأ عاصفة منذ عقود

وقد قال ماكانولتي: «ليس لدينا فهم كامل للتأثير هناك. وهذا يجعلنا نشعر بالقلق».





معظم خليج هوك غارق تحت الماء حيث تتم عمليات الإنقاذ بواسطة قوارب الشرطة والمروحيات عندما يسمح الطقس بذلك.





وقد صرح المتحدث باسم الدفاع المدني في خليج هوك إيان ماكسويل لراديو نيوزيلندا: «أعيش في المنطقة منذ أكثر من 20 عامًا وهذه أكبر (عاصفة) إلى حد بعيد... لم ير الناس عاصفة كهذه."





«إنه حدث مهم للغاية».



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وتعتبر هذه المرة الثالثة فقط التي يصدر فيها إعلان وطني بعد زلازل كرايستشيرش عام 2011 ووباء COVID-19.





العاصفة هي الأسوأ في نيوزيلندا منذ عام 1988، وقد تتجاوز الأضرار الدمار الذي أحدثه إعصار بولا في ذلك العام.





وقد قال رئيس الوزراء كريس هيبكينز: «إنه أكثر الظواهر الجوية تطرفًا التي شهدناها منذ وقت طويل جدًا».





«ينصب تركيزنا الآن على الاستجابة الفورية. يتعلق الأمر بالتأكد من أن الناس لديهم سقف فوق رؤوسهم وطعام يتناولونه وأن عائلاتهم تحظى برعاية جيدة».



تحرك الإعصار الذي تشكل في بحر كورال الأسبوع الماضي بثبات نحو نيوزيلندا ومر على طول الحافة الشمالية للجزيرة الشمالية بين يومي الأحد والثلاثاء.





بحلول الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي، كان قد وصل إلى شرق البر الرئيسي لنيوزيلندا، لكن حجمه الهائل استمر في إثارة الرياح المدمرة في جميع أنحاء الجزيرة الشمالية.





وقالت المتحدثة باسم MetService ليزا موراي لراديو نيوزيلندا إن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية تعني أن «هناك الكثير من الأماكن التي تواجه مشاكل».





«إنه حقًا منتشر في جميع أنحاء الجزيرة الشمالية.»





في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، تم العثور على شخص ميتًا على الشاطئ في باي فيو، شمال نابير، في واحدة من أكثر المناطق تضررًا.





لكن لم يتم ربط الموت بعد بالعاصفة.



تم إجلاء آلاف الأشخاص عبر نيوزيلندا. Source: AAP, AP / Paul Taylor

مخاوف على الأرواح

كما توجد مخاوف شديدة بشأن رجل إطفاء متطوع كان داخل منزل انهار في موريواي، غرب أوكلاند، صباح الثلاثاء.





كما تبحث البحرية عن قاربين في المياه شمال أوكلاند.





وقد ذكرت وكالة Stuff الإخبارية أن الناس كانوا محاصرين في السيارات على طول الطريق السريع الحكومي 5 الذي غمرته المياه بين نابير وتوبو، حيث الاتصالات متقطعة.





كان هناك حوالي عشرة عمال موسميين من تونغا محاصرين فوق المباني طوال اليوم عندما ارتفعت مياه الفيضانات بالقرب من هاستينغز.





أثرت الانهيارات الأرضية وسقوط الأشجار والفيضانات بشدة على البنية التحتية، حيث قالت وكالة نقل الطاقة Transpower إنها تواجه «حالة طوارئ في الشبكة» مع استمرار بعض الانقطاعات «من أيام إلى أسابيع».



كما أدت الرياح العاتية إلى إلغاء رحلات جوية على نطاق واسع، مما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف.





أبلغت هيئة النقل واكا كوتاهي عن إغلاق أكثر من 40 طريقًا، بما في ذلك طريق الولاية السريع 1 في عدة أماكن والطرق الشريانية الرئيسية في كورومانديل والساحل الشرقي.





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