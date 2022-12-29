وزير التجارة يؤكد وجود "مؤشرات أيجابية" على قرب الغاء الصين للعقوبات التجارية المفروضة على أستراليا

قال الفيدرالي دون فاريل إنه توجد "مؤشرات ايجابية"واعدة على ان الصين ستلغي العقوبات التجارية المفروضة على أستراليا، فيما يجري إحراز تقدم على طريق عودة استقرار العلاقات الدبلوماسية المتوترة بين البلدين.





وتفرض الصين عقوبات تجارية بقيمة 20 مليار دولار على أستراليا ، حيث يشمل الحظر المنتجات الاسترالية كالشعير والنبيذ واللحوم وجراد البحر.



ومن المتوقع أن يجتمع السناتور فاريل مع نظيره الصيني العام المقبل. وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي لشبكة القناة التاسعة إن حكومته مستعدة لسحب قضيتين تنظرهما منظمة التجارة العالمية ضد الصين ، إذا الغت بكين الحظر المفروض على أستراليا.



