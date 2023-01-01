وفاة البابا السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما

النقاط الرئيسية: توفي البابا المستقيل الألماني بنديكتوس السادس عشر السبت عن عمر ناهزالـ 95 عاما

كانت صحّة البابا بنديكتوس السادس عشر هشة منذ سنوات وقد تدهورت في الأيام الماضية لكن الفاتيكان أعلن الجمعة أن وضعه "مستقر" وأنه شارك في قداس من غرفته الخميس

قال مصدر في الفاتيكان الأربعاء لوكالة فرانس برس إن صحّة البابا الفخري "تدهورت قبل نحو ثلاثة أيام. وظائفه الحيوية تتلاشى بما في ذلك قلبه

قال مدير الإعلام لدى الكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان "يؤسفني أن أعلن أن البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر قد توفي اليوم عند الساعة 9,34 في دير ماتر إكليسيا في الفاتيكان. وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن".





وكانت صحّة البابا بنديكتوس السادس عشر هشة منذ سنوات. وقد تدهورت في الأيام الماضية لكن الفاتيكان أعلن الجمعة أن وضعه "مستقر" وأنه شارك في قداس من غرفته الخميس.





وانتقل البابا بنديكتوس واسمه يوزف راتزينغر من القصر البابوي إلى دير سابق داخل حدائق الفاتيكان عندما تقاعد.





وكان البابا فرنسيس أعلن الأربعاء أن سلفه "مريض بشكل خطير" وأنه يصلي من أجله.



Pope Benedict XVI during the mass in solemnity of the chair of St. Peter with new Cardinals in St. Peter's basilica at the Vatican on February 19, 2012. The Pontiff put his stamp of authority on the body that will elect his successor as he appointed 22 new cardinals at a time of roiling tensions in the Vatican administration. AFP PHOTO / ALBERTO PIZZOLI (Photo by ALBERTO PIZZOLI / AFP) Source: AFP / ALBERTO PIZZOLI/AFP كما قال مصدر في الفاتيكان الأربعاء لوكالة فرانس برس إن صحّة البابا الفخري "تدهورت قبل نحو ثلاثة أيام. وظائفه الحيوية تتلاشى بما في ذلك قلبه".





بعد ثماني سنوات من البابوية شهدت أزمات متعددة، طاردت هذا اللاهوتي الألماني في بداية عام 2022 فضيحة تحرّش رجال دين جنسيا بالأطفال.





واتهم في تقرير صحافي في ألمانيا بإساءة إدارة العنف الجنسي عندما كان رئيس أساقفة ميونيخ، فكسر صمته ليطلب "الصفح" لكنه أكد أنه لم يتستر مطلقًا على الإساءة للأطفال.





وأكد في كتاب نُشر عام 2016 أن اعتزاله كان قرارًا شخصيًا نسبه إلى تراجع قدراته وليس بسبب الفضائح.



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ببادرته غير المسبوقة منذ 700 عام، مهد البابا المعتزل الطريق لخلفائه ليحذوا حذوه عندما تتراجع قواهم.





خلال حبريته اعتمد نهجا محافظا في مسائل عدة خصوصا الإجهاض والمثلية الجنسية والموت الرحيم.





اثارت تصريحاته مرارا الجدل، لا سيما حول الإسلام واستخدام الواقي الذكري للحماية من فيروسات نقص المناعة البشرية، إضافة الى إلغائه في العام 2009 مرسوم حرمان أربعة أساقفة أصدره البابا يوحنا بولس الثاني.





في العام 2012 سرّب مساعده الشخصي وثائق سرية للفاتيكان في ما أطلقت عليه تسمية "فاتيليكس"، وقد بيّنت الوثائق فسادا في إدارة الكرسي الرسولي وشؤونه المالية.



نبل كبير

أشاد البابا فرنسيس بسلفه بنديكتوس السادس عشر بعد ساعات من وفاته السبت، لافتا الى "نبله الكبير".





وقال البابا الأرجنتيني خلال مراسم أقيمت في كاتدرائية القديس بطرس في روما "نستذكر شخصه النبيل واللطيف. ونشعر بامتنان كبير في قلوبنا" مشيرا إلى "تضحياته التي قدمها من أجل صالح الكنيسة".



"رئيس فريد للكنيسة"

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس السبت أن العالم يخسر "شخصية بارزة" في الكنيسة الكاثوليكية مع وفاة البابا بنديكتوس السادس عشر.





وقال شولتس على حسابه على تويتر "بصفته بابا +ألمانيًا+، كان بنديكتوس السادس عشر بالنسبة لكثيرين، وليس فقط في هذا البلد، رئيسا فريدًا للكنيسة"، واصفًا إياه بأنه كان "شخصية مؤيدة للنقاش" و"لاهوتيًا ذكيًا".





وقالت المستشارة السابقة انغيلا ميركل "مع بنديكتوس السادس عشر، تخسر الكنيسة الكاثوليكية والمانيا والعالم احد المفكرين الدينيين الاكثر نضالا واهمية في زمننا"، لافتة الى انه اظهر باستقالته "ان البابا عليه ايضا ان يواجه اثقال تقدم السن".



"تفان للكنيسة"

قال الرئيس الاميركي جو بايدن، وهو الكاثوليكي الثاني الذي يتولى منصب رئيس الولايات المتحدة، في بيان إن البابا الراحل "سيُذكر على أنه لاهوتي بارز، مع تفان طيلة حياته للكنيسة، مسترشدا بمبادئه وإيمانه".



"روح وذكاء"

كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر "أفكاري مع الكاثوليك في فرنسا وحول العالم المحزونين برحيل قداسته بنديكتوس السادس عشر الذي عمل بروح وذكاء من أجل عالم أكثر أخوّة".



"أحد الكبار الذين لن ينساهم التاريخ"

اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني السبت أن البابا السابق بنديكتوس السادس عشر كان "عملاق الإيمان والمنطق" و"أحد الكبار الذين لن ينساهم التاريخ".





وأضافت في بيان "عبّرت للبابا فرنسيس عن مشاركتي ومشاركة الحكومة ألمه وألم المجتمع الكنسي بأسره".



"خدمة الآخرين والعدالة والسلام"

أشاد رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز بذكرى البابا الراحل، معتبرًا إياه "عالم لاهوت عظيمًا كرّس نفسه لخدمة الآخرين وللعدالة وللسلام".





وكتب على تويتر "تعازيّ الصادقة للكنيسة الكاثوليكية بوفاة قداسته بنديكتوس السادس عشر".



"خادم لله ولكنيسته"

ذكّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بأن البابا الراحل "كان قد أرسل إشارة قوية قبل استقالته"، قائلة "رأى نفسه أولاً وقبل كل شيء كخادم لله ولكنيسته. وعندما تراجعت قدرته الجسدية، استمر في الخدمة من خلال صلواته".



دعوات للتضامن مع الشعوب المهمشة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "إن دعواته القوية للتضامن مع الشعوب المهمّشة أينما كان ودعواته إلى تقليص الهوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء مهمة حاليًا أكثر من أي وقت مضى".



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"العمق الروحي والفكري"

ودّع رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي البابا، معتبرًا إيّاه "أحد أعظم علماء اللاهوت في عصرنا".





وقال "طيلة حياته، أظهر العمق الروحي والفكري للمسيحية ترك وراءه إرثًا عظيمًا".





ومن جهته، قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن البابا الراحل كان "مساعدا مقربا من القديس البابا يوحنا بولس الثاني".





واشاد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"لاهوتي لامع ناشر للقيم الكونية".



مدافع عن "القيم التقليدية"

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت بذكرى البابا الفخري قائلا إنه "كان مدافعا عن القيم التقليدية المسيحية".



Pope Benedict XVI (C) blesses faithful as he leads the Way of the Cross on Good Friday on April 22, 2011 in front of the Colosseum in Rome. AFP PHOTO / ANDREAS SOLARO (Photo by ANDREAS SOLARO / AFP) Source: AFP / ANDREAS SOLARO/AFP وكتب في برقية تعزية وجهها الى البابا فرنسيس ونشرها الكرملين ان "بنديكتوس السادس عشر كان شخصية دينية بارزة ورجل دولة بارزا ومدافعا واثقا عن القيم المسيحية التقليدية".





كما أشاد بطريرك الكنيسة الارثوذكسية الروسية كيريل بذكرى البابا الفخري قائلا إنه كان مدافعا عن "القيم التقليدية".



عالم لاهوت عظيم

عبّر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك السبت عن "حزنه" لوفاة "عالم اللاهوت العظيم" البابا السابق بنديكتوس السادس عشر.





وكتب سوناك على تويتر "شعرت بالحزن لدى علمي بوفاة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر"، مضيفًا "كان عالم لاهوت عظيما شكّلت زيارته للمملكة المتحدة في العام 2010 لحظة تاريخية للكاثوليك وغير الكاثوليك في جميع أنحاء بلدنا" فيما أعلنت الكنيسة الانغليكانية أنها تصلي على نية البابا الراحل.





وأشاد الملك تشارلز الثالث، رئيس الكنيسة الأنغليكانية، بـ"الجهود الثابتة" التي بذلها البابا الفخري في سبيل السلام والتقارب بين الكاثوليك والبروتستانت، قائلا إنه تلقى نبأ رحيل بنديكتوس السادس عشر "بحزن شديد".





من جهته، أشاد الزعيم الروحي للكنيسة الانغليكانية رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي السبت بذكرى البابا الفخري واصفا إياه بأنه "احد أعظم علماء اللاهوت في عصره".





واشاد رئيس وزراء ايرلندا مايكل هيغينز بـ"جهوده المتواصلة (...) لنشر السلام والارادة الطيبة في كل انحاء العالم، مع اهتمام دائم بالسلام في ايرلندا الشمالية".



"رمز للاستقرار"

أعرب الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا وهو كاثوليكي ملتزم عن "حزنه" لتلقيه نبأ وفاة البابا الفخري. وقال في رسالة نشرها موقع الرئاسة الرسمي "طوال السنوات الثماني لحبريته، بقي البابا بنديكتوس السادس عشر رمزا للاستقرار والدفاع عن قيم الكنيسة الكاثوليكية: حب القريب، التضامن، دعم الفقراء والأكثر ضعفا، وأهمية التسامح والمصالحة".





وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان "كان زعيما روحيا كبيرا، التزم من كل قلبه بالمصالحة التاريخية بين الكنيسة الكاثوليكية والعالم اليهودي"، مضيفا "خلال لقائي معه، تحدث بحرارة عن الارث المشترك للمسيحية واليهودية والقيم المشتركة التي منحها هذا الارث للانسانية جمعاء".





واشاد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ب"القيادة الروحية التي منحها البابا بنديكتوس السادس عشر لكنيسته وللانسانية في شكل أشمل".



"أراد خدمة وحدة الكنيسة"

أشاد مجمع أساقفة فرنسا بذكرى البابا السابق معبرًا عن "حزنه" لوفاته وذكر بأنه كان "رجل دين عظيما" وحبرا أعظم "أراد خدمة وحدة الكنيسة".





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