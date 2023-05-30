تجميد أجور كبار الموظفين الحكوميين في نيو ساوث ويلز لمدة عامين.. والسبب؟

سيتم تمويل زيادات الأجور الموعودة للعاملين في الخطوط الأمامية في نيو ساوث ويلز من خلال تجميد لمدة عامين لأجور كبارة المسؤولين الحكوميين.

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NSW Premier Chris Minns speaks to the media during a press conference with Australian UFC Fighter Tai Tuivasa, NSW Minister for Sport Steve Kamper and UFC Vice President of Australia and New Zealand Peter Kloczko in Sydney, Thursday, May 18, 2023. The NSW Premier Chris Minns announced the UFC would return to Sydney on Sunday, 10th September, 2023 the first of three events to be held over 4 years. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • حكومة نيو ساوث ويلز يوم تقدم تشريعاً إلى برلمان الثلاثاء لتجميد رواتب النواب والمدراء التنفيذيين لمدة عامين
  • سيتم إعادة توجيه المدخرات التي ستكون قيمتها بالملايين لزيادة أجور الممرضات والمسعفين والمعلمين وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية
  • اعتمدت الحكومة هذا الإجراء أمس الاثنين بعد شهرين من وصول حزب العمال إلى السلطة
سيتم تقديم تشريع إلى برلمان نيو ساوث ويلز يوم الثلاثاء لتجميد رواتب النواب والمدراء التنفيذيين اعتباراً من تموز/يوليو وإعادة توجيه المدخرات التي ستكون قيمتها بالملايين إلى الممرضات والمسعفين والمعلمين وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية.
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واعتمدت الحكومة العمالية هذا الإجراء أمس الاثنين، بعد شهرين من وصول حزب العمال إلى السلطة وسط وعود برفع أجور القطاع العام بنسبة 3 في المائة.

ويتعرض رئيس الحكومة كريس مينز لضغوط متزايدة للوفاء بالتزام انتخابي رئيسي، حيث تهدد النقابات الصحية بتصعيد الإضرابات.

وقال مينز في بيان، "قلنا إننا سنجمد رواتب السياسيين وهذا ما سنفعله من خلال هذا التشريع".
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نشر في: 30/05/2023 12:00pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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