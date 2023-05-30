تجميد أجور كبار الموظفين الحكوميين في نيو ساوث ويلز لمدة عامين.. والسبب؟

النقاط الرئيسية حكومة نيو ساوث ويلز يوم تقدم تشريعاً إلى برلمان الثلاثاء لتجميد رواتب النواب والمدراء التنفيذيين لمدة عامين

سيتم إعادة توجيه المدخرات التي ستكون قيمتها بالملايين لزيادة أجور الممرضات والمسعفين والمعلمين وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية

اعتمدت الحكومة هذا الإجراء أمس الاثنين بعد شهرين من وصول حزب العمال إلى السلطة

سيتم تقديم تشريع إلى برلمان نيو ساوث ويلز يوم الثلاثاء لتجميد رواتب النواب والمدراء التنفيذيين اعتباراً من تموز/يوليو وإعادة توجيه المدخرات التي ستكون قيمتها بالملايين إلى الممرضات والمسعفين والمعلمين وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية.



واعتمدت الحكومة العمالية هذا الإجراء أمس الاثنين، بعد شهرين من وصول حزب العمال إلى السلطة وسط وعود برفع أجور القطاع العام بنسبة 3 في المائة.





ويتعرض رئيس الحكومة كريس مينز لضغوط متزايدة للوفاء بالتزام انتخابي رئيسي، حيث تهدد النقابات الصحية بتصعيد الإضرابات.





وقال مينز في بيان، "قلنا إننا سنجمد رواتب السياسيين وهذا ما سنفعله من خلال هذا التشريع".



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