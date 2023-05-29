ما هي الخطة البديلة للعمال إذا فشل استفتاء "صوت" السكان الأصليين في البرلمان؟

النقاط الرئيسية يريد الخضر أن تبدأ الاستعدادات الخاصة بالمعاهدة على الفور.

أنتوني ألبانيزي يصر على أن تركيزه ينصب على استفتاء "الصوت" هذا العام.

لم تحدد الميزانية أي تفاصيل إضافية حول التوصيات الأخرى لبيان أولورو.

يواجه حزب العمال مطالب بوضع "خطة بديلة" في حالة فشل استفتاء صوت السكان الأصليين في البرلمان، وسط مخاوف من أن ذلك قد يؤدي لضرر في الخطط طويلة الأجل لحقوق السكان الأصليين إذا صوّت الأستراليون ضد التعديل الدستوري.





وطالبت أحزاب الأقلية والمستقلون في البرلمان "Crossbenchers" الحكومة الفيدرالية ببدء العمل على صياغة المعاهدة على الفور بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء.





هذا وخصص حزب العمال 5.8 مليون دولار لإنشاء لجنة ماكاراتا الوطنية - التي ستشرف على مفاوضات صياغة المعاهدة مع الكومنولث - في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ولكن هناك بعض الملفات التي لم تُحسم بعد مثل كيفية إنفاق هذه الأموال، والإطار الزمني لحزب العمال بعد الاستفتاء.



يأتي ذلك في الوقت الذي ركز فيه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اهتمامه على الاستفتاء في الميزانية الأخيرة والتي خصصت أكثر من 300 مليون دولار لهذا البند، ولكن لم يتم تخصيص أموال إضافية لمرحلة إنشاء معاهدة مع السكان الأصليين.





وعند سؤاله عما إذا كان سيخصص تمويلا للجنة ماكاراتا العام المقبل، لم يرد ألبانيزي على السؤال بشكل مباشر.





وقال ألبانيزي "أنا بصدد إجراء استفتاء ناجح. أعتقد أن عواقب فشل الاستفتاء ستكون سيئة للبلاد ... أنا أركز بشدة على ذلك".





حزب الخضر يحذر من عواقب فشل الاستفتاء





حذرت دوريندا كوكس المتحدثة باسم حزب الخضر من أن حزب العمال قد يجد نفسه في موقف لا يُحسد عليه إذا فشل الاستفتاء.





وردا على سؤال عما إذا كانت تعتقد أن عدم الاستعداد يمكن أن يمهد الطريق لحزب العمال للتخلي عن التزامه تجاه السكان الأصليين، قالت السناتور كوكس لـ SBS News "أعتقد ذلك".



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وقالت "إذا لم ينجح هذا الاستفتاء، نحن بحاجة لخطة بديلة، ونحتاج إلى إنشاء لجنة ماكاراتا. نحن بحاجة إلى أن تلتزم هذه الحكومة بالقيام بذلك. يمكنك القيام بأمرين في وقت واحد".





"لا أريد أن أفكر فيما قد يحدث عندما يفشل الاستفتاء ولسنا مستعدين لذلك"





تجدر الإشارة إلى أن حزب العمال قد خصص في الميزانية الأولى في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 5.8 مليون دولار لإنشاء لجنة ماكاراتا - ليصل مجموع تلك البنود إلى 27.7 مليون دولار في المستقبل - لكن الجدول الزمني لا يزال غير واضح.





وقدمت الوكالة الوطنية للسكان الأصليين الأستراليين تقديراتها لمجلس الشيوخ يوم الأربعاء حيث تم تخصيص 900 ألف دولار فقط لهذه السنة المالية، ولم يتم إنفاق كل المبلغ المذكور.





لكن متحدثًا رسميًا أصر على أن الحكومة ما زالت "ملتزمة جدًا" بالتوصيات الثلاث لبيان أولورو.





وقالت السناتور كوكس: "ما أطلب منهم القيام به الآن هو صرف تلك المخصصات كما تم الإعلان عنه من قبل".





"لقد خصصوا بالفعل هذه الأموال في الميزانية ... [المال] لا يزال معلقا في انتظار الصرف"



Dorinda Cox insists Labor can work on Voice and Treaty at the same time. Source: AAP / Michael O'Brien

لجنة الماكراتا ومسار مجهول

في حديثها بعد الميزانية، أكدت وزيرة السكان الأصليين الأستراليين ليندا بورني التزام حزب العمال بتنفيذ بيان أولورو بالكامل، بما في ذلك مرحلة المعاهدة.





وقالت بورني "الالتزام ليس فقط من أجل الصوت ... كذلك مرحلة المعاهدة. وأريد أن أشجع الجميع حقًا على التركيز على الاستفتاء في الوقت الحالي".



وقالت كوكس "لن نستمر في إلقاء العبء على وزير شؤون السكان الأصليين، نحن بحاجة إلى الجميع. نطلب من حلفائنا الدعم".





ليديا ثورب: حزب العمال يريد "صوتًا لا حول له ولا قوة"





أعلن الخضر دعمهم لمشروع The Voice في فبراير/شباط الماضي، بعد يوم من استقالة ليديا ثورب المتحدثة باسم السكان الأصليين بالحزب آنذاك للقيام بحملة توعية بدون أية ضغوطات سياسية حول هذه القضية.





لكن القرار كان بمثابة حل وسط للحزب، الذي يفضل بدء العمل على المعاهدة قبل استفتاء صوت السكان الأصليين في البرلمان.





وأشارت ثورب إلى أن نقص التمويل للجنة مكاراتا في الميزانية كان "متسقًا" مع "عدم قدرة" ألبانيزي على توضيح أية معلومات خارجة عن نطاق الاستفتاء المقبل.





وقالت لـ SBS News: "هذا الحزب تحدث عن المعاهدة منذ أيام بوب هوك وبول كيتنغ، لكنه لم يتخذ خطوات فعلية لبدء العملية".



Lidia Thorpe has demanded Treaty and Truth come regardless of the Voice, which she says will be "powerless". Source: AAP / Mick Tsikas "يجب أن تبدأ عملية المعاهدة بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء".





وأوضحت ثورب أنه على الرغم من أن المعاهدة كانت "المطلب الأكثر وضوحًا وثباتًا" للسكان الأصليين، إلا أنه من الواضح أن ألبانيزي "لا يهتم إلا بالصوت".





وقالت إن "حكومة حزب العمال تفضل منحنا تواجدا شكليا عبر الصوت بدون أية صلاحيات فعلية بدلاً من الاستجابة لما كان يطالب به شعوب الأمم الأولى منذ الاستعمار".



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مؤيدون: استفتاء الصوت هو مفتاح المعاهدة





ترى سالي سكيلز، وهي عضو في مجموعة استفتاء الصوت، أن الإطار القانوني الذي سيمثله تكريس صوت للسكان الأصليين في البرلمان هو المفتاح لتحقيق هدف المعاهدة في نهاية المطاف.





"لا أعرف كيف سنتمكن من القيام بذلك في الوقت الذي لا يوجد فيه صوت في البرلمان. كيف سنتمكن من إجراء معاهدة إذا لم يكن لدينا صوت لإجراء تلك المفاوضات مع الحكومة؟".





وقالت سكيلز إن عملية المعاهدة "البطيئة والمتعمدة" كانت مطلوبة لإشراك جميع السكان الأصليين، بمن فيهم الذين لا تمثل اللغة الإنجليزية لغتهم الأولى، في المحادثات والنقاش المجتمعي الأوسع.





وقالت: "إذا كنت لا تسمح بهذا الوقت وتسرع فيه، فهذه ليست عملية معاهدة مناسبة".





"لكي نجري مناقشة مناسبة بشأن المعاهدة، نحتاج إلى مقعد على الطاولة. نحتاج لأن نكون جزءًا من عملية صنع القرار".



