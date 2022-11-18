في ظل التضخم: معدل البطالة يتدنى مقابل انخفاض قياسي في الأجور!

النقاط الرئيسية: انخفض معدل البطالة في أستراليا إلى 3.4 في المئة.

كان معدل البطالة يحوم بالقرب من أدنى مستوياته منذ 50 عاماً، حيث انخفض إلى 3.4 في المئة في تموز/ يوليو.

لا تزال الزيادات في الأجور متأخرة عن التضخم ، مع انخفاض الأجور الحقيقية بنسبة 4.2 في المائة لهذا العام.

انخفض معدل البطالة في أستراليا إلى 3.4 في المئة في تشرين الأول/ أكتوبر بعد إضافة 16800 وظيفة إلى الاقتصاد الأسترالي. لكن بقيت النسبة المئوية للسكان العاملين في القوة العاملة عند 66.6 في المئة.





وقد كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) عن طلب قوي على العمالة، مع استمرار وفرة الوظائف ونقص العمال.



Advertisement

وقال بيورن جارفيس، رئيس إحصاءات العمل في ABS، إنه "مع زيادة العمالة بنحو 32 ألف شخص وتناقص عدد العاطلين عن العمل بمقدار 21 ألف شخص، انخفض معدل البطالة بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 3.4 في المئة".



Source: Getty وكان قد توقع الاقتصاديون في بنك الكومنولث إضافة حوالي 15 ألف في تشرين الأول/ أكتوبر وانخفاض معدل البطالة من 3.5 في المئة إلى 3.6 في المئة.





كما وصل معدل البطالة لحدود أدنى مستوياته منذ 50 عاماً إذ وصل إلى 3.4 في المئة في تموز/ يوليو. بينما استقر عند 3.5 في المئة في آب/أغسطس وسبتمبر/أيلول، على الرغم من أن أرقام شهر أيلول/ سبتمبر أظهرت علامات على أن سوق العمل تجاوز أشد نقطة له.



وأظهرت مؤشرات أخرى لسوق العمل، مثل أرقام إعلانات الوظائف في SEEK تراجعاً أيضاً بعد الارتفاعات التي وصلت إليها.





وقد أدت المنافسة الشرسة على العمالة إلى زيادة سنوية بنسبة 3.1 في المئة للأجور لمدة 12 شهراً حتى أيلول/ سبتمبر. لكن الزيادات في الأجور لا تزال متخلفة عن ركب التضخم، مع انخفاض الأجور الحقيقية بنسبة 4.2 في المئة لهذا العام.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



