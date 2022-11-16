"المستأجر هو الخاسر الاكبر": توقعات بوصول سكان استراليا الى قرابة 30 مليون نسمة في 2030

النقاط الرئيسية من المتوقع أن يبلغ عدد سكان أستراليا 29 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2030

ستضم نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند أكبر عدد من السكان بحلول يونيو 2026.

"هناك بالفعل نقص في المعروض من المساكن المؤجرة. وسيؤدي النمو السكاني إلى تفاقم المشكلة"

من المتوقع أن يبلغ عدد سكان أستراليا 29 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2030 ، وهو ما يزيد بمقدار ثلاثة ملايين عن الآن .





وستكون مواكبة الطلب المتزايد على الإسكان عقبة رئيسية امام المسؤولين عن تخطيط المدن ويبقى السؤال الصعب: كيف يمكن توفير السكن الملائم للجميع في ظل ازمة الاسكان التي تمر بها البلاد الان؟





ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد إنه من المتوقع أن تضم الولايات الأكثر اكتظاظًا بالسكان في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند أكبر عدد من السكان بحلول يونيو 2026. ويضيف عربيد ان التوقعات تشير الى أن ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا ستنموان بمقدار 300 ألف وكوينزلاند بـ 400 ألف لتصل إلى 8.5 مليون و 7 ملايين و 5.6 مليون على التوالي.





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ومع زيادة عدد السكان بسرعة في السنوات المقبلة ، قال عربيد إن العديد من المستأجرين سيعانون من أجل الحصول على سكن مناسب."هناك بالفعل نقص في المعروض من المساكن المؤجرة. وسيؤدي النمو السكاني إلى تفاقم مشاكل العرض خلال السنوات القادمة.





واضاف عربيد" من المرجح أن يستأجر الأستراليون الجدد بدلا من الشراء وإذا كان الطلب على الإيجار يفوق المعروض من العقارات المؤجرة الجديدة ، فسيؤدي ذلك إلى زيادة الإيجارات بشكل أكبر."





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وقال عربيد ان على الدولة تشجيع الاستثمار في قطاع الاسكان وتحرير القيود في وجه المستثمرين بشكل عام





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