إخلاء السكّان في أجزاء من فيكتوريا وحرائق الغابات تخرج عن السيطرة

Key Points فرض حظر كامل على إشعال النار أربع ولايات بعد درجات حرارة قياسية مع بداية تشرين الأول/أكتوبر.

تواصل فرق الإطفاء عملها على مكافحة الحرائق في جميع أنحاء البلاد.

تؤدي الرياح القوية إلى جانب الحرارة الشديدة، إلى جعل الظروف أكثر خطورة لتشكّل الحرائق.

مع استمرار الحرائق في بعض أنحاء البلاد، تم إخلاء السكّان من منطقة جيبسلاند في فيكتوريا، في حين يعمل رجال الإطفاء على مكافحة حرائق الغابات في تلك المنطقة.





تم إصدار تحذيرات طارئة للسكان في كلّ من ضواحي ستوكديل وستراتفورد وبرياجولنج، والمناطق المحيطة بها في الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب الحريق الذي اندلع في طريق دافي برياجولنج.



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وقالت هيئة مكافحة حرائق الريف في فيكتوريا، أن رجال الإطفاء لم يتمكنوا من إيقاف الحريق الذي يتجه نحو طريق برينسز السريع ويهدد المنازل والأرواح.





وقد طُلب من الناس في منطقتي ستوكديل وستراتفورد المغادرة قبل أن تصبح الظروف خطيرة للغاية، في حين يجب على سكان منطقة برياجاجولنج الاحتماء من الحرائق لأن الوقت قد فات للمغادرة.





وقد أصدرت السلطات تحذيرات في جنوب أستراليا وفيكتوريا ونيو ساوث ويلز وتسمانيا، وسط مخاوف من أن الرياح القوية قد تؤدي إلى تفاقم ظروف الحرائق.





جدير بالذكر أن هناك أكثر من 100 حريق مشتعل في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز، ولم تتم السيطرة على 13 منها بعد.



