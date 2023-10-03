إخلاء السكّان في أجزاء من فيكتوريا وحرائق الغابات تخرج عن السيطرة

بدأ موسم الحرائق في أستراليا مع فرض حظر كامل على إشعال النار في أجزاء من غرب أستراليا وجنوب أستراليا وفيكتوريا ونيو ساوث ويلز.

BUSHFIRES WA

A supplied image obtained on Sunday, February 6, 2022, of Fire fighters in Western Australia battling a blaze at Bridgetown, WA. Bushfire continues to threaten the small railway town of Hester in Western Australia's southwest as multiple fires rage across the state. (AAP Image/Supplied by DFES, Evan Collis) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Credit: EVAN COLLIS/PR IMAGE

Key Points
  • فرض حظر كامل على إشعال النار أربع ولايات بعد درجات حرارة قياسية مع بداية تشرين الأول/أكتوبر.
  • تواصل فرق الإطفاء عملها على مكافحة الحرائق في جميع أنحاء البلاد.
  • تؤدي الرياح القوية إلى جانب الحرارة الشديدة، إلى جعل الظروف أكثر خطورة لتشكّل الحرائق.
مع استمرار الحرائق في بعض أنحاء البلاد، تم إخلاء السكّان من منطقة جيبسلاند في فيكتوريا، في حين يعمل رجال الإطفاء على مكافحة حرائق الغابات في تلك المنطقة.

تم إصدار تحذيرات طارئة للسكان في كلّ من ضواحي ستوكديل وستراتفورد وبرياجولنج، والمناطق المحيطة بها في الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب الحريق الذي اندلع في طريق دافي برياجولنج.
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وقالت هيئة مكافحة حرائق الريف في فيكتوريا، أن رجال الإطفاء لم يتمكنوا من إيقاف الحريق الذي يتجه نحو طريق برينسز السريع ويهدد المنازل والأرواح.

وقد طُلب من الناس في منطقتي ستوكديل وستراتفورد المغادرة قبل أن تصبح الظروف خطيرة للغاية، في حين يجب على سكان منطقة برياجاجولنج الاحتماء من الحرائق لأن الوقت قد فات للمغادرة.

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وقد أصدرت السلطات تحذيرات في جنوب أستراليا وفيكتوريا ونيو ساوث ويلز وتسمانيا، وسط مخاوف من أن الرياح القوية قد تؤدي إلى تفاقم ظروف الحرائق.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من 100 حريق مشتعل في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز، ولم تتم السيطرة على 13 منها بعد.

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نشر في: 3/10/2023 12:06pm
آخر تحديث: 3/10/2023 12:08pm
تقديم: Dima Alkaed
المصدر: SBS

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