حكومة فيكتوريا تعلن خطة لإعادة الأموال إلى 560 عميل بعد انهيار شركة البناء بورتر ديفيس

ستتمكن حوالي 560 عائلة متأثرة بانهيار شركة البناء بورتر ديفيس من استعادة قيمة الدفعة الأولى التي سددتها للشركة.

PORTER DAVIS COLLAPSE PROTEST

People gather on the steps of Parliament House during a demonstration in Melbourne, Sunday, April 16, 2023. Families impacted by the collapse of builder Porter Davis are calling for government action. (AAP Image/Diego Fedele) NO ARCHIVING Source: AAP / DIEGO FEDELE/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • حوالي 560 عائلة متأثرة بانهيار شركة البناء بورتر ديفيس ستتمكن من استعادة قيمة الدفعة الأولى التي سددتها للشركة
  • قال رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز إنه يعتقد أن الخطة ستكلف حوالي 15 مليون دولار، بمتوسط 25 ألف دولار لكل عميل
  • تحقق هيئة البناء في فيكتوريا فيما إذا كانت الشركة قد انتهكت أي قوانين
ينطبق هذا على العملاء الذين دفعوا الأموال قبل تصفية الشركة الشهر الماضي بدون تغطية تأمينية.

وقال رئيس الحكومة دانيال أندروز إنه يعتقد أن الخطة ستكلف حوالي 15 مليون دولار، بمتوسط 25 ألف دولار لكل عميل.
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ولا يزال مصير حوالي 1,700 منزل في جميع أنحاء فيكتوريا وكوينزلاند مجهولاً بعد إفلاس شركة بورتر ديفيس الشهر الماضي.

وتحقق هيئة البناء في فيكتوريا فيما إذا كانت الشركة قد انتهكت أي قوانين بعدما ادعى العملاء أنهم تركوا بدون تأمين محلي على المباني على الرغم من قيامهم بسداد الدفعة الأولى.

يوم الأربعاء، تم الكشف عن انهيار الشركة بسبب ديون بحوالي 33 مليون دولار لبنك الكومنولث، بالإضافة إلى مستحقات أخرى.
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نشر في: 21/04/2023 12:46pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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