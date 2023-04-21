حكومة فيكتوريا تعلن خطة لإعادة الأموال إلى 560 عميل بعد انهيار شركة البناء بورتر ديفيس

النقاط الرئيسية حوالي 560 عائلة متأثرة بانهيار شركة البناء بورتر ديفيس ستتمكن من استعادة قيمة الدفعة الأولى التي سددتها للشركة

قال رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز إنه يعتقد أن الخطة ستكلف حوالي 15 مليون دولار، بمتوسط 25 ألف دولار لكل عميل

تحقق هيئة البناء في فيكتوريا فيما إذا كانت الشركة قد انتهكت أي قوانين

ينطبق هذا على العملاء الذين دفعوا الأموال قبل تصفية الشركة الشهر الماضي بدون تغطية تأمينية.





وقال رئيس الحكومة دانيال أندروز إنه يعتقد أن الخطة ستكلف حوالي 15 مليون دولار، بمتوسط 25 ألف دولار لكل عميل.



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ولا يزال مصير حوالي 1,700 منزل في جميع أنحاء فيكتوريا وكوينزلاند مجهولاً بعد إفلاس شركة بورتر ديفيس الشهر الماضي.





وتحقق هيئة البناء في فيكتوريا فيما إذا كانت الشركة قد انتهكت أي قوانين بعدما ادعى العملاء أنهم تركوا بدون تأمين محلي على المباني على الرغم من قيامهم بسداد الدفعة الأولى.





يوم الأربعاء، تم الكشف عن انهيار الشركة بسبب ديون بحوالي 33 مليون دولار لبنك الكومنولث، بالإضافة إلى مستحقات أخرى.



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