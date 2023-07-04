الحكومة الفيدرالية: صوت السكان الاصليين يقوم بإسداء المشورة حول أربعة مجالات رئيسية فقط

التفاصيل ستعلن عنها وزيرة شؤون السكان الاصليين في نادي الصحافة الوطني

LINDA BURNEY REFERENDUM PRESSER

Minister for Indigenous Australians Linda Burney speaks to the media during a press conference at Parliament House in Canberra, Wednesday, May 31, 2023. Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

كشفت الحكومة الفيدرالية عن أنه سيُطلب من صوت السكان الأصليين في البرلمان تقديم المشورة بشأن أربعة برامج رئيسية في مجالات السياسة إذا نجح الاستفتاء الذي سيعقد في وقت لاحق من هذا العام.

وبحسب الحكومة فإن المجالات هي الصحة والتعليم والوظائف والإسكان.

وستكشف وزيرة شؤون السكان الأصليين الأسترالية ليندا بيرني عن تفاصيل اضافية حول الصوت ستقول عندما تلقي كلمة في نادي الصحافة الوطني في كانبيرا اليوم الأربعاء.

وستقول بيرني إن هيئة الصوت سيكون لها اعتباراً من اليوم الأول اختصاصات واضحة وعمل متكامل حيث ستقدم الحكومة طلبات للصوت.
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وستشير في خطابها إلى أنها ستطلب من الصوت النظر في أربعة مجالات رئيسية ذات أولوية: الصحة ، والتعليم ، الوظائف والسكن. "وستوضح السيدة بيرني في خطابها بحسب التسريبات إن الصوت سيركز على جعل المستقبل أفضل بالنسبة للجيل القادم وعلى عكس الحكومة لن يصرف انتباهه بسبب الدورات الانتخابية.

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نشر في: 5/07/2023 7:54am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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