الحكومة الفيدرالية: صوت السكان الاصليين يقوم بإسداء المشورة حول أربعة مجالات رئيسية فقط

كشفت الحكومة الفيدرالية عن أنه سيُطلب من صوت السكان الأصليين في البرلمان تقديم المشورة بشأن أربعة برامج رئيسية في مجالات السياسة إذا نجح الاستفتاء الذي سيعقد في وقت لاحق من هذا العام.





وبحسب الحكومة فإن المجالات هي الصحة والتعليم والوظائف والإسكان.





وستكشف وزيرة شؤون السكان الأصليين الأسترالية ليندا بيرني عن تفاصيل اضافية حول الصوت ستقول عندما تلقي كلمة في نادي الصحافة الوطني في كانبيرا اليوم الأربعاء.





وستقول بيرني إن هيئة الصوت سيكون لها اعتباراً من اليوم الأول اختصاصات واضحة وعمل متكامل حيث ستقدم الحكومة طلبات للصوت.



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وستشير في خطابها إلى أنها ستطلب من الصوت النظر في أربعة مجالات رئيسية ذات أولوية: الصحة ، والتعليم ، الوظائف والسكن. "وستوضح السيدة بيرني في خطابها بحسب التسريبات إن الصوت سيركز على جعل المستقبل أفضل بالنسبة للجيل القادم وعلى عكس الحكومة لن يصرف انتباهه بسبب الدورات الانتخابية.





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