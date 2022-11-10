«لقد حذرناكم»: قراصنة بيانات Medibank يكشفون المزيد من معلومات العملاء المسروقة

النقاط الرئيسية: تدعي مجموعة القراصنة أنها كشفت تفاصيل أكثر حساسية للسجلات الطبية للعملاء على الويب المظلم

الملف الذي يبدو أنه مرتبط بقضايا الصحة العقلية واستخدام الكحول

قالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل للبرلمان إن الحكومة تقف إلى جانب عملاء Medibank الذين كان يحق لهم الحفاظ على سرية معلوماتهم

قام القراصنة الذين يقفون وراء سرقة بيانات Medibank بمواصلة تحدي السلطات رغم تحذيرهم من أن الأشخاص «الأذكى والأقوى» في أستراليا يلاحقونهم.





تدعي مجموعة القراصنة أنها كشفت تفاصيل أكثر حساسية للسجلات الطبية للعملاء على الويب المظلم.





يأتي الكشف عن الملف الذي يبدو أنه مرتبط بقضايا الصحة العقلية واستخدام الكحول بعد تفريغ البيانات يوم الخميس باسم "abortions.csv" .





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وقد كتب القراصنة في تحديث لمدونتهم في الساعات الأولى من يوم الجمعة: «تمت إضافة ملف آخر Boozy.csv...».



قال المنشور: «إن قول هذا مثير للاشمئزاز (woof-woof)، أننا ننشر بعض البيانات».





«لكننا حذرناكم. نحافظ دائمًا على كلمتنا. إذا لم نحصل على الفدية يجب أن ننشر هذه البيانات لأن لا أحد سيصدقنا في المستقبل.»





ادعت المجموعة يوم الخميس أنها طلبت فدية قدرها 1 دولار أمريكي (1.60 دولار) لكل من عملاء Medibank المتضررين البالغ عددهم 9.7 مليون عميل، بإجمالي 9.7 مليون دولار أمريكي (14.7 مليون دولار).





وقد قالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل للبرلمان إن الحكومة تقف إلى جانب عملاء Medibank الذين كان يحق لهم الحفاظ على سرية معلوماتهم بعد الهجوم «الإجرامي والمذموم أخلاقيًا».





وقالت: «أريد أن يعرف الحثالة الذين يقفون وراء هذا الهجوم أن أذكى وأقوى الناس في هذا البلد يلاحقونهم».



تدعي مجموعة برامج الفدية المزعومة وراء اختراق Medibank أنها أصدرت تفاصيل أكثر حساسية للسجلات الطبية للعملاء على الويب المظلم. تحدث الوزير مع الرئيس التنفيذي لشركة Medibank ديفيد كوتشكار مرتين يوم الخميس «لتوضيح» ما كان متوقعًا من أكبر شركة تأمين صحي في أستراليا ولضمان دعم العملاء بشكل كافٍ.





قالت السيدة أونيل: «لا أريد أن يضطر الأستراليون إلى زيارة 14 دائرة حكومية أو قسم في Medibank من أجل الحصول على ما يستحقونه ويحتاجونه».





«لقد تلقيت تأكيدًا من Medibank... أنه في حالة حدوث تفريغ كبير للبيانات، فإنهم مستعدون تمامًا لتقديم الخدمات متى وإذا كانت هناك حاجة إليها للأستراليين الذين يحتاجون إليها.»





تضمنت الموجة الأولى من الملفات التي تم كشفها يوم الأربعاء الأسماء وتواريخ الميلاد والعناوين وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف ومعلومات المطالبات الصحية وأرقام الرعاية الطبية لعملاء Medibank ahm وأرقام جوازات السفر للعملاء من الطلاب الدوليين.





أكد Medibank تفاصيل سرقة ما يقرب من 500,000 مطالبة صحية، إلى جانب المعلومات الشخصية، بعد أن اخترقت مجموعة القراصنة نظامها المعلوماتي الشهر الماضي.





لكن لم يتم الوصول إلى معلومات بطاقات الائتمان أو الحسابات المصرفية.



اقرأ المزيد القراصنة الذين استولوا على بيانات Medibank يبدأون في نشر معلومات العملاء المسروقة على الويب المظلم

ويعمل محققو الشرطة الفيدرالية الأسترالية مع الوكالات الدولية، وكذلك شرطة الولايات والأقاليم.





قال المتحدث باسم الأمن السيبراني المعارض جيمس باترسون إن أي شخص يتم الاتصال به من قبل شخص يزعم أنه يمكنه الوصول إلى بياناته يجب أن يبلغ السلطات بذلك على الفور.





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