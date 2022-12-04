زيادة جديدة على مدفوعات السنترلنك مطلع الشهر المقبل

سيحصل حوالي مليون شاب ومقدم رعاية (كيرر) وطالب على زيادة على مبالغ المدفوعات التي يحصلون عليها من السنترلنك بما يصل إلى 20 دولارًا في الأسبوع في بداية العام المقبل.





وتندرج هذه الزيادة الجديدة ضمن الزيادة السنوية لمؤشر الاسعار والبالغ 6% حيث تسعى الحكومة إلى مواكبة هذه المدفوعات لمقدار مؤشر الاسعار.



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وستزيد علاوة الشباب المسامة (Youth Allowance) بين 19.10 دولارًا و 41.40 دولارًا كل أسبوعين وسيتلقى الأشخاص في ضمن فئة الدراسة المسماة ( Austudy) ما بين 32.40 دولارًا و 41.40 دولارًا إضافيًا كل أسبوعين.





أما الأشخاص الحاصلون على معاش التقاعد لاسباب صحية المسامى (Disability support pension) والذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا وبدون أطفال فيتلقون ما بين 27.40 دولارًا و 40.70 دولارًا في أسبوعين.



