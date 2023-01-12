ما سبب توقف كل الرحلات في الولايات المتحدة وهل تعرضت البلاد لاختراق أمني؟

النقاط الرئيسية تم تأجيل أكثر من 6000 رحلة جوية وإلغاء ما يقرب من 1000 رحلة.

ارتفع عدد الرحلات المتضررة بعد استئناف الرحلات الجوية

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن وزارة النقل إجراء تحقيق كامل في الأسباب.

تستأنف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة مغادرتها البلاد بوتيرة بطيئة، بعد أن سارعت إدارة الطيران الفيدرالية لإصلاح الانقطاع في نظام هيئة الطيارن الذي أدّى إلى وقف جميع الرحلات المغادرة أمس.





فقد تم تأجيل أكثر من 6000 رحلة جوية وإلغاء ما يقرب من 1000 وفقًا لموقع FlightAware. وتم السماح فقط للطائرات التي انطلقت الوصول إلى وجهاتها.



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لم يتضح سبب مشكلة نظام هيئة الطيارن، ولدى سؤال الرئيس الأمريكي جو بايدن عما إذا كان هجوم إلكتروني وراء هذه المشكلة، قال بايدن للصحفيين "لا نعرف".





وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في تغريدة:





"أطلع وزير النقل الرئيس هذا الصباح على عطل نظام هيئة الطيران الفدرالية. لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة، لكن الرئيس طلب من وزارة النقل إجراء تحقيق كامل في الأسباب. وستقدم إدارة الطيران الفدرالية تحديثا للمعلومات بشكل منتظم".



وتواجه شركات الطيران العديد من المشاكل بعد استئناف الرحلات الجوية، إذ ارتفع عدد الرحلات المتضررة، مما تسبب في مزيد من التأخير.





وقال الكابتن كريس توريس، نائب رئيس جمعية الطيارين المتحالفين،إن الانقطاع قد يؤثر على حركة المرور حتى يوم الجمعة.





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