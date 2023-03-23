"نشعر بالضغط على كل الجبهات": كيف يواجه العزاب في أستراليا أزمة تكلفة المعيشة

النقاط الرئيسية تظهر الأبحاث أن بعض العزاب معرضون بشكل أكبر لخطر الوقوع في براثن الفقر

يظهر تقرير حديث لتكلفة المعيشة من موقع Finder أن الجيل Z يعاني من ضغوط مالية بأكثر من ضعف الأجيال السابقة

أظهرت النتائج أن البقالة هي أكبر مصدر للقلق المالي لجميع المشاركين، تليها تكاليف الإسكان ثم فواتير البنزين مضافًا إليها الطاقة

تعيش روز مع زوجين لتقليل ضغوط ارتفاع الإيجارات في سيدني.





"كنت أعيش في استوديو في ماريكفيل. أحببته وكنت سأبقى هناك لكنهم زادوا علي الإيجار".





تقول روز إنها انتقلت إلى منزل مكوّن من غرفتي نوم لخفض تكاليف المعيشة.





أضافت: "لقد نجح هذا الترتيب لكلينا بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكلفة المعيشة بمفردهم، وأنا كذلك".





فيما تؤثر تكاليف المعيشة بشكل متزايد على الشباب الأستراليين، قد يكون من الصعب على العزاب تغطية نفقاتهم.





قالت روز: "ارتفع إيجاري في منزلي القديم بمقدار 50 دولار في الأسبوع، وهو أمر دفعني لعدم الاستمرار في العيش بمفردي".





تقول روز إنه عندما لا تستطيع تناول الطعام بالخارج، فإنها تعد الطعام بنفسها كل ليلة أو تتناول نفس الوجبة ثلاث مرات متتالية.





وقالت: "يصبح الأمر مملًا بعض الشيء، حيث تصبح البقالة مرتفعة الثمن".



يمر العزاب بأزمة بينما يتقاسم الأزواج النفقات

تعيش شانتيل ماهر مع أطفالها الثلاثة في فيكتوريا وقد لاحظت زيادة كبيرة في فواتيرها.





وقالت لصحيفة The Feed: "هذا يجعل الأمور صعبة لقد تمكنت دائماً من دفع فواتيري لكن في هذه الأيام ألاحظ أنه يتعين عليّ الاستعانة ببرامج الدفع".





أضافت، "تكلفة المعيشة صعبة في أي مكان تعيش فيه على ما أعتقد".





قالت شانتيل إن الأمر الأكثر صعوبة بالنسبة للأسر التي لديها قروض عقارية وتكاليف رعاية الأطفال.





"أعتقد أنه من الأسهل نوعاً ما أن يتقاسم الأزواج عبء الفواتير بطريقة ما، ولكن إذا كان والد واحد في المنزل يربي الأطفال، الأمر يصبح أسوأ".



Chanelle Maher is based in country Victoria. Source: Supplied وعبرت عن قلقها من عدم زيادة الأجور واستمرار ارتفاع التكاليف.





تستخدم شانتيل ماهر العديد من استراتيجيات توفير التكاليف مثل التسوق عبر الإنترنت لإدارة ميزانية البقالة الخاصة بها".





من جهتها توافق خبيرة السلوك الاقتصادي، الدكتورة ميغ إلكينز من جامعة RMIT، على أنه يمكن للأزواج تقاسم عبء النفقات، مما يسهل عليهم إدارة أزمة تكلفة المعيشة.





وقالت: "نشعر بالضغط على كل الجبهات، مما يعني أنك إذا كنت تتحمل هذه التكاليف بمفردك، التحديات ستكون أكبر بكثير".





قالت الدكتورة إلكينز: "إذا كنت تقارن العزاب بالأزواج فقط، فهناك فائدة كبيرة لكونك زوجاً من كونك أعزب".



Meg Elkins is a senior economics lecturer from RMIT University Source: Supplied ويظهر تقرير حديث لتكلفة المعيشة من موقع Finder أن الجيل Z يعاني من ضغوط مالية بأكثر من ضعف الأجيال السابقة.





وأظهرت النتائج أن البقالة هي أكبر مصدر للقلق المالي لجميع المشاركين، تليها تكاليف الإسكان ثم فواتير البنزين مضافًا إليها الطاقة.





في العام الماضي، قالت منظمة Energy Consumers Australia إنه اعتباراً من نيسان/أبريل، ارتفعت فواتير الكهرباء بمقدار 300 دولار للأسر.





كما تتوقع زيادات كبيرة في أسعار الطاقة اعتباراً من تموز/يوليو هذا العام.



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ولا يزال حلم امتلاك منزل بعيد المنال بالنسبة لبعض الأستراليين.





قالت الدكتورة إلكينز: "تزداد صعوبة شراء منزل وتتغير التطلعات".





"في الغالب عندما تقرر الحكومات السياسات، يتم التركيز على الأسرة أكثر من العزاب".



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