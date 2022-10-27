أسعار الكهرباء سترتفع بنسبة 50 في المائة خلال عامين. هذا ما يمكن أن تقوم به الحكومة

النقاط الرئيسية: توقعت ميزانية يوم الثلاثاء أن ترتفع أسعار الكهرباء في أستراليا بمتوسط 20 في المائة هذا العام المالي مع ارتفاع إضافي بنسبة 30 في المائة في العام المالي المقبل

إذا أعطيت الناس المال، فهذا يعني أنهم قادرون على دفع المزيد وهذا يؤدي فقط إلى زيادة الأسعار وزيادة التضخم سوءًا

تقوم الشركات على الساحل الشرقي لأستراليا بإرسال كميات هائلة من الغاز إلى الخارج حيث يمكنها بيعه بسعر أعلى بكثير

لم يتم تضمين أي تدابير مباشرة لخفض أسعار الكهرباء في الميزانية - على الرغم من التوقعات بأنها قد ترتفع بنسبة 50 في المائة - لكن حكومة ألبانيزي ألمحت إلى أنها تبحث في «تدابير تنظيمية».





توقعت ميزانية يوم الثلاثاء أن ترتفع أسعار الكهرباء في أستراليا بمتوسط 20 في المائة هذا العام المالي مع ارتفاع إضافي بنسبة 30 في المائة في العام المالي المقبل. كان من المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز بنسبة تصل إلى 20 في المائة في كل من 2022-23 و2023-24.



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وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بنحو 50 في المائة في غضون عامين وارتفاع أسعار الغاز بنحو 40 في المائة.





أوضح أمين الخزانة جيم تشالمرز أن توقعات الزيادة بنسبة 20 في المائة لهذا العام تشمل الفترة بعد 30 يونيو.





وقد دافع عن قرار الحكومة بعدم تقديم أي مدفوعات مباشرة أو مساعدات أخرى لمساعدة الأسر التي تعاني من ارتفاع أسعار الكهرباء لكنه قال: «أعتقد أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به على الجانب التنظيمي».





إذن ماذا يعني هذا وهل سيؤدي إلى خفض الأسعار؟



يقول أمين الخزانة جيم تشالمرز إن الحكومة تبحث في تدابير «تنظيمية» لمحاولة خفض أسعار الطاقة. Source: AAP / MICK TSIKAS

لماذا لا تستطيع الحكومة أن تعطي الناس المال؟

لقد اعتاد الأستراليون على تدخل الحكومة للتعامل مع ضغوط تكلفة المعيشة - أحد الأمثلة على ذلك هو خفض ضريبة الوقود التي ساعدت على خفض سعر البنزين.





لكن المشكلة في القيام بذلك، كما يقول الخبير الاقتصادي المستقل كريس ريتشاردسون، هي أنك إذا أعطيت الناس المال، فهذا يعني أنهم قادرون على دفع المزيد وهذا يؤدي فقط إلى زيادة الأسعار وزيادة التضخم سوءًا.





عندما سُئل على راديو ABC يوم الخميس عن سبب عدم قدرة الحكومة على تقديم بعض مدفوعات الإغاثة للعائلات بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، قال السيد تشالمرز: «نهجنا في الميزانية هو توفير الإغاثة في تكلفة المعيشة بطريقة لا تجعل مشكلة التضخم هذه أسوأ».





تقول حكومة ألبانيزي إن استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة ستؤدي في النهاية إلى خفض سعر الكهرباء ولكن هذا لن يكون له تأثير فوري.



ما الذي يمكن فعله لخفض أسعار الكهرباء الآن؟

ارتفعت أسعار النفط والغاز والفحم في جميع أنحاء العالم بشكل حاد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وتقوم الشركات على الساحل الشرقي لأستراليا بإرسال كميات هائلة من الغاز إلى الخارج حيث يمكنها بيعه بسعر أعلى بكثير.





قال السيد ريتشاردسون إن مفتاح خفض أسعار الكهرباء هو خفض سعر الغاز.



ترسل أستراليا الكثير من الغاز إلى الخارج حيث يتم بيعه بأسعار مرتفعة. يساعد الغاز في تزويد شبكة الكهرباء إلى جانب الفحم والطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية ولكن لأنه عادة ما يكون المصدر الأخير الذي يتم استخدامه لتلبية الطلب، فهو أيضًا الأكثر تكلفة، مما يجعله مؤثرًا في تحديد السعر الإجمالي للكهرباء.





في سبتمبر أعلنت حكومة ألبانيزي أنها وقعت اتفاقيات جديدة مع شركات الغاز على الساحل الشرقي لضمان توفر إمدادات كافية في أستراليا «بسعر تنافسي».





تنص الاتفاقية على أن عملاء الغاز الأستراليين لن يدفعوا مقابل الغاز أكثر من العملاء الدوليين.





ولكن مع ارتفاع الأسعار في الخارج، هناك الآن ضغوط لجعل هذا الغاز أرخص.



دعم الحد الأقصى للسعر

يقول الخضر إن الحكومة يجب أن تنظر في وضع حد أقصى لأسعار الكهرباء وهو أمر يوافق ريتشاردسون على أنه سيكون فكرة جيدة.





وقال: «إنه شيء كخبير اقتصادي، لن أتسرع في دعمه، ولكن في الظروف الحالية سيكون مهما».





سيشمل ذلك وضع حد لسعر الغاز المباع في أستراليا. قال السيد ريتشاردسون إن السوق لا يعمل بشكل جيد وأن القواعد الحالية تسمح بالتلاعب من قبل بعض المشغلين.





وقال: «إن إضافة سقف للسعر هي الطريقة الأبسط والأكثر مباشرة لتحقيق النتيجة التي نحتاجها».



يقول الخبير الاقتصادي كريس ريتشاردسون إن الحد الأقصى للسعر هو أبسط طريقة لخفض أسعار الغاز. Source: AAP «[إنها] طريقة أفضل بكثير للحكومة لمعالجة مخاطر أسعار الغاز من إعطاء إعانات للمستهلكين على سبيل المثال - وهذا من شأنه أن يزيد من التضخم. هذا النهج يقلل من التضخم».





لكن مدير برنامج الطاقة في معهد جراتان توني وود قال إن إدخال سقف للسعر سيكون صعبًا لأن الأسعار يتم تحديدها من خلال عقود تجارية ثنائية سرية مع المنتجين وعملائهم.





وأضاف: «من الصعب على الحكومة التدخل في هذا السوق بشكل مباشر».





وقال إن خيارًا مشابهًا آخر هو تغيير بنود الاتفاق بين الحكومة وموردي الغاز.





قال السيد وود إن الاتفاقية غامضة للغاية بشأن كيفية تحديد أسعار الغاز وتشير إلى السعر الفوري الدولي الذي ارتفع بشكل حاد. يمكن للحكومة تعديل هذا لتحديد رقم صريح بدلاً من ذلك الأمر الذي سيسمح للشركات بتحقيق ربح عادل.



يُباع الغاز المرسل إلى الخارج بسعر مرتفع، وقد جعل الغاز في أستراليا أكثر تكلفة أيضًا. وقال السيد وود: «أنا متأكد من أن ما تفعله الحكومة الآن هو التفكير في كل الاحتمالات ومحاولة فهم العواقب السلبية التي يمكن أن تحصل بدقة».





«لن يكون هذا بسيطًا ولكن يجب أن يتم ذلك بسرعة كبيرة لأن هناك مستهلكين بالفعل [مثل العملاء الصناعيين التجاريين] الذين يتحملون بالفعل وطأة الأسعار الكبيرة جدًا.»





كما أشارت الحكومة إلى تعقيد المهمة، قائلة إن العمل على تغيير اللوائح شمل الحكومات على مستويات متعددة.





وقال تشالمرز للصحفيين في نادي الصحافة يوم الأربعاء: «تمتلك الولايات الكثير من السلطات التنظيمية».



ماذا عن الضريبة المفاجئة؟

كما أشار معهد أستراليا إلى إمكانية فرض ضريبة مفاجئة لإزالة الحافز للمنتجين لبيع الغاز في الخارج. الضريبة المفاجئة هي معدل أعلى للضريبة على الأرباح التي يتم تحقيقها بشكل غير متوقع.





وقال المدير التنفيذي لمعهد أستراليا ريتشارد دينيس: «تدفع العديد من شركات الغاز الطبيعي المسال ضريبة دخل قليلة، إن وجدت، وتحصل على الكثير من الغاز مجانًا».





لكن لا يوافق الجميع على أن هذا ضروري. أشار السيد ريتشاردسون إلى أن أستراليا لديها بالفعل ضريبة غير متوقعة - ضريبة إيجار الموارد البترولية (PRRT) - وهي لا تعمل بشكل جيد.





السيد ريتشاردسون: «سيكون من السخف إضافة ضريبة إضافية إذا كانت الضريبة الحالية لا تعمل بشكل جيد».





وقال إن النهج الأكثر ذكاءً هو إصلاح ضريبة PRRT الحالية.





وقال «سأدعم هذا النهج بنسبة 100 في المائة».





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