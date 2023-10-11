مع اقتراب موعد استفتاء "الصوت".. هذا ما سيحدث يوم السبت المقبل

من الممكن أن البعض يشعر بالارتباك أو القلق بشأن ما يمكن توقعه في يوم التصويت، لذلك جمعنا لك المعلومات اللازمة للتصويت بالشكل الصحيح.





أولاً لمعرفة مكان التصويت، قم بزيارة موقع مفوضية الانتخابات الأسترالية ، حيث ستفتح صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحاً وتغلق عند الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.





عندما تذهب للتصويت، ستجد ورقة الاقتراع وعليها ما يلي: "مُقترح قانون لتغيير الدستور للاعتراف بشعوب أستراليا الأولى من خلال إنشاء صوت للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس. هل توافق على هذا التعديل المقترح؟"



يتعين عليك التصويت من خلال الكتابة بوضوح على ورقة الاقتراع الخاصة بالاستفتاء:



-نعم في المربع إذا كنت موافقاً على التعديل المُقترح



-لا في المربع إذا كنت غير موافق على التعديل المُقترح





أي كتابة أخرى على ورقة الاقتراع غير نعم أو لا قد تؤدي إلى عدم احتساب صوتك، ومع ذلك تقول مفوضية الانتخابات الأسترالية إن علامة (✓) سيتم احتسابها أيضًا كـ "نعم"، كما كان الحال في الاستفتاءات الستة الماضية.





ويوجد عدة خيارات لكيفية التصويت، فيمكنك أيضاً الإدلاء بصوتك عن طريق البريد، أو على موقع التصويت من خارج أستراليا .





ولكي يتم تمرير الاستفتاء، فإنه يحتاج إلى الحصول على أغلبية مزدوجة، وهذا يعني أن أغلبية الأصوات في الولايات يجب أن تكون "نعم" حتى ينجح الاستفتاء.



ستبدأ مفوضية الانتخابات في فرز الأصوات عند الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي في كل ولاية، وسيتم عرض الأصوات على موقعها الإلكتروني أثناء عد الأصوات.





مع إغلاق الصناديق ستقوم مفوضية الانتخابات الأسترالية بتحديث نتائج الفرز على موقعها كل 90 ثانية.





وقال بات كالانان ممثل مفوضية الانتخابات الأسترالية، إنه من المحتمل إعلان النتيجة في ليلة الاستفتاء، لكن يجب على الناس الاستعداد لأي تأخير محتمل في إعلان النتائج النهائية.





الجدير بالذكر أن التصويت عبر صناديق البريد قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تأخير صدور النتائج، ويتعين على الحكومة قانوناً الانتظار لمدة 13 يوماً لتلقي جميع الأصوات البريدية.





ومع ذلك، إذا لم يكن السباق متقارباً، فقد يكون ذلك كافياً لإعلان النتيجة في نفس اليوم.



