لماذا يجب على مديري الأعمال التفكير مرتين قبل إرسال بريد إلكتروني بعد ساعات العمل

النقاط الرئيسية: يقول الباحثون إن الحرية في العمل من المنزل هو في الواقع يؤدي إلى نتائج عكسية

اتصال غير ضروري وغير عاجل بعد ساعات مرتبط بارتفاع مستويات التوتر والحالات المزاجية الاكتئابية بين الموظفين

كانت النتائج ذات صلة عبر القطاعات من الإدارة والتمويل إلى البناء وغيرها

يجب على المدراء التخلي عن وابلهم المستمر من الاتصال بالموظفين خارج ساعات العمل.





ووجد باحثون من أستراليا والولايات المتحدة وأوروبا أن الاتصال غير الضروري وغير العاجل بعد أن من المفترض أن يكون الموظفين قد توقفوا عن العمل يتسبب في ارتفاع مستويات التوتر والحالات المزاجية الاكتئابية.





أجبرت جائحة COVID-19 الناس على العمل من المنزل، مما جلب امتيازات لا يمكن إنكارها من المرونة.



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الجانب السلبي في العمل من المنزل

لكن سهولة الاتصال في مكان العمل الرقمي سيف ذو حدين، مع الوعد بالحرية في العمل من المنزل في الواقع يؤدي إلى النتيجة المعاكسة، وفقاً لمايوا بابالولا الباحثة في RMIT.





وقال: "أماكن العمل بلا حدود تمنح المديرين إمكانية الوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى الموظفين حيث يكون الاتصال المستمر مع المديرين توقعاً وليس خياراً".



"لقد اكتشفنا أن الكثيرين يدركون أن الاتصال المستمر ورسائل البريد الإلكتروني في وقت متأخر من الليل تجلب ضغط العمل وأعراض الاكتئاب إلى حياتهم الشخصية."



الحق في عدم الرد

قال البروفيسور بابالولا إن الدراسة أظهرت أن المديراء يجب أن يكبحوا اتصالهم المستمر.





وقال: "مع زيادة عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل وزيادة مرونة ساعات العمل، يحتاج أصحاب العمل والموظفون إلى إدخال آليات وحدود للتعامل مع اقتحام العمل في مجالات منازلهم".





قال البروفيسور بابالولا إن إحدى الطرق التي يتجنب بها المدراء فرض هذا الضغط على فرقهم هي ببساطة أخذ منظور أولئك الذين يرسلون رسائل إليهم.



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"يمكن أن يكون هذا الأسلوب بسيطاً مثل جدولة الرسائل لليوم التالي، ولا يتوقع أن يقرأ متلقي الرسالة أو يرد عليها خارج ساعات العمل المتفق عليها".





ويدعو فريق البحث أيضاً سياسات وقوانين الشركات لحماية العمال من الاتصال خارج ساعات العمل وردع المدراء من الاتصال بموظفيهم في أوقات معينة.





ويتماشى البحث مع اقتراح في وقت سابق من هذا الأسبوع من حزب الخضر لتعديل قانون العمل العادل لمنح الموظفين "الحق في قطع الاتصال".





وسيمنع مشروع القانون الذي اقترحه الحزب أصحاب العمل من الاتصال بالعاملين خارج ساعات العمل ويضمن عدم مطالبة العمال بمراقبة اتصالات العمل في غير أوقات الدوام ما لم يحصلوا على رواتب للقيام بذلك.





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