لماذا بدأ التضخم في عام 2022 وماذا سيحدث لتكلفة المعيشة في عام 2023؟

النقاط الرئيسية: أثر الغزو الروسي لأوكرانيا على اثنين من أكبر السلع في العالم: القمح والنفط

في أستراليا ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى منذ عام 1990

ارتفعت أسعار الفائدة الرسمية من معدل الطوارئ البالغ 0.1 في المائة في مايو إلى 3.1 في المائة في ديسمبر

كان من الصعب الهروب من ارتفاع تكلفة متطلبات المنزل الأساسية في عام 2022، حيث أحدث سعر الوقود والفواكه والخضروات تأثيرًا حادًاعلى ميزانيتنا.





كان هذا هو العام الذي استمر فيه المستهلكون - المسلحون بمليارات الدولارات من المدخرات التي تراكمت خلال الوباء - في زيادة الإنفاق حيث تم رفع القيود في جميع أنحاء العالم وإعادة فتح الحدود الدولية.





كافح المصنعون على مستوى العالم لمواكبة الطلب حيث أعاق COVID-19 عملهم وأخذ الموظفون إجازات مرضية، مما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد.





ونتيجة لذلك بدأت الأسعار في الارتفاع في بداية العام ولكن كان هناك حدث واحد غير متوقع شهد بالفعل ارتفاع التضخم.



كيف كانت للحرب في أوكرانيا تداعيات عالمية

أثر الغزو الروسي لأوكرانيا على اثنين من أكبر السلع في العالم : القمح والنفط.





توفر الدولتان معًا ربع القمح في العالم، وأدى الصراع إلى ارتفاع أسعار القمح إلى مستوى قياسي، مما زاد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي أثر بشدة على البلدان الفقيرة.





كما ضغط الصراع على أسعار النفط، وتفاقمت بسبب التحركات التي قامت بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتقييد العرض.



The national average of petrol and diesel prices has swayed after the fuel excise cut was announced. Source: SBS وفي أستراليا، أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين التي سجلت رقمًا قياسيًا في أبريل.





في حين تراجع كلاهما عن الذروة مع توقف النمو العالمي، إلا أن ما لا يزال قائمًا هو أزمة الطاقة، لا سيما في أوروبا.



كيف ارتفع التضخم في جميع أنحاء العالم في عام 2022؟

ساهم الجمع بين ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والبنزين في التضخم المتزايد في جميع أنحاء العالم .





وفي أستراليا ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى منذ عام 1990 بمعدل سنوي قدره 7.3 في المائة، وحذر بنك الاحتياط من أنه لم يبلغ ذروته بعد.





وقال شين أوليفر، كبير الاقتصاديين في AMP Capital: «أعتقد أن الأخبار الجيدة للعام المقبل هي أن التضخم سيصل إلى ذروته».





«سنرى المزيد من الأدلة على أن الضغوط التضخمية ستبدأ في التراجع، ونرى بالفعل أنه على سبيل المثال في الولايات المتحدة، نرى اختلالات العرض تبدأ في العودة إلى طبيعتها، ونشهد انخفاض تكاليف النقل، وبدأ الطلب في التباطؤ، كل ذلك سيؤدي إلى انخفاض حاد في التضخم على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، وفي الوقت نفسه، فإن سوق العمل الذي لا يزال قوياً سيدفع نمو الأجور إلى أعلى قليلاً».



ماذا سيحدث لأسعار الفائدة في عام 2023؟

سيكون ارتفاع الأجور خبرًا جيدًا للمقترضين الذين اضطروا إلى تحمل وطأة استراتيجية البنك الاحتياطي لمكافحة ارتفاع أسعار المستهلك من خلال رفع أسعار الفائدة الرسمية من معدل الطوارئ البالغ 0.1 في المائة في مايو إلى 3.1 في المائة في ديسمبر.





هذا هو أسرع معدل لارتفاع أسعار الفائدة منذ عقود، مما أدى إلى إنهاء 10 سنوات من الانخفاضات في ثمانية أشهر فقط.





ومع قيام البنوك بتمرير هذه المعدلات إلى عملائها، ارتفعت مدفوعات سداد الرهن العقاري بمعدلات متغيرة وقيدت المبلغ الذي يمكن لمشتري المنازل اقتراضه بنسبة تصل إلى 27 في المائة.



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وأدى ذلك بدوره إلى تراجع أسعار العقارات من المستويات القياسية.





وحذر السيد أوليفر من أنه ستكون هناك انخفاضات مستقبلية في المستقبل.





وقال: «من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الألم لأننا لم نر بعد تأثير منحدر معدل الرهن العقاري».





«سيحدث ذلك عندما يجد هؤلاء الأشخاص الذين حالفوا الحظ في الحصول على معدلات الرهن العقاري بنسبة اثنان في المائة أو نحو ذلك قبل عام أو عامين، عندما تنتهي مدة الفائدة الثابتة سينتقلون إلى فائدة خمسة أو ستة في المائة، وقد يؤدي ذلك، للأسف، إلى القليل من البيع القسري والمزيد من الضغط الهبوطي على أسعار العقارات».





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