مصرع امرأة في نيو ساوث ويلز بعد أن تعرضت للصعق من الشرطة أثناء اعتقالها

يُزعم أن المرأة البالغة من العمر 47 عامًا كانت تهدد الناس بفأس.

Police tape

A 47-year-old woman has died after being arrested and tasered by NSW police in Newcastle. Source: AAP / Joel Carrett

النقاط الرئيسية
  • مصرع امرأة صعقا بالكهرباء في نيو ساوث ويلز
  • استخدمت الشرطة الصاعق أثناء محاولة اعتقال المرأة بعد تهديدها لهم بفأس
  • تم نقل المرأة إلى المستشفى حيث توفيت لاحقا
عادت شرطة نيو ساوث ويلز لدائرة الضوء مرة أخرى بسبب استخدام الصاعق الكهربائي في تنفيذ عمليات القبض على الأشخاص.

هذا وتوفيت امرأة بعد أن تعرضت للصعق من قبل شرطة نيو ساوث ويلز خلال مواجهة عندما زُعم أنها هددتهم بفأس.
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تم استدعاء الضباط إلى شقة في مدينة نيوكاسل بعد الساعة 12:30 ظهرًا الأمس بعد ورود تقارير عن امرأة كانت تهدد الناس بالسلاح.

ويُزعم أن المرأة البالغة من العمر 47 عامًا هددت الضباط عند وصولهم، قبل أن تحصن نفسها داخل الشقة.

تم استدعاء ضباط متخصصين للمساعدة في المفاوضات قبل أن تتمكن الشرطة من دخول العقار بعد عدة ساعات حوالي الساعة 9.45 مساءً.
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واستخدمت الشرطة أداة الصعق الكهربائي أثناء محاولتها اعتقال المرأة.

تم نقل المرأة إلى مستشفى جون هانتر حيث توفيت لاحقًا.

قامت الشرطة بإنشاء مسرح الجريمة وستقوم فرقة جرائم القتل بالتحقيق في ملايسات الحادث.

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نشر في: 15/09/2023 11:59am
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS
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