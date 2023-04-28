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مع تراجع كبير في وفيات كوفيد حول العالم: لماذا يحذر الخبراء من ارتفاعها في أستراليا هذا الشتاء؟

معدل وفيات كوفيد في جميع أنحاء العالم آخذ في الانخفاض، لكن الخبراء يقولون إنها ليست نهاية الفيروس.

People walking along a footpath in central Sydney.

The World Health Organization says while COVID-19 deaths have significantly decreased, the virus is here to stay. Source: AAP / Jane Dempster

النقاط الرئيسية
  • تظهر أرقام منظمة الصحة العالمية انخفاضاً كبيراً في وفيات كوفيد حول العالم في عام 2023.
  • تأمل المنظمة في إعلان نهاية كوفيد كحالة طوارئ صحية عامة هذا العام.
  • خبيرة تحذر من أن وفيات كوفيد بين الأستراليين سترتفع خلال فصل الشتاء.
تراجعت الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 بنسبة 95 في المائة منذ بداية العام، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. لكن مع اقتراب فصل الشتاء في أستراليا، ما زال الحذر سيد الموقف.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه متفائل بسبب الانخفاض المستمر في الوفيات المبلغ عنها".

لكنه حذر من أن بعض البلدان لا تزال تشهد زيادات وأن 14 ألف شخص ماتوا بالفيروس خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

إذن ماذا يعني هذا بالنسبة لمستقبل كوفيد على مستوى العالم وفي أستراليا؟ وكيف نعمل لمنع جائحة آخر؟
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ماذا أعلنت منظمة الصحة العالمية عن كوفيد-19 هذا العام؟


قتل كوفيد حتى الآن أكثر من 6.9 مليون شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لكن الدكتور تيدروس قال إنه يأمل أن يكون الأسوأ خلفنا.

وأعلن يوم الخميس، "ما زلنا نأمل أنه في وقت ما من هذا العام، سنتمكن من إعلان نهاية كوفيد كحالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً".

لكنه أضاف أن الفيروس "موجود ليبقى"، حيث يتعين على جميع البلدان أن تتعلم كيفية التعامل معه جنباً إلى جنب مع الأمراض المعدية الأخرى.
WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus
WHO chief Tedros Adhanom Ghebreyesus said he was "very encouraged by the sustained decline in reported deaths from COVID-19". Source: AAP
كما قدر أن إصابة واحدة من كل 10 حالات تؤدي حالياً إلى أعراض كوفيد طويل الأمد، مما يشير إلى أن "مئات الملايين من الناس سيحتاجون إلى رعاية طويلة الأمد".

وأضاف الدكتور تيدروس أنه مع ظهور متغير XBB.1.16 الجديد، لا يزال الفيروس قادراً على التسبب في موجات جديدة من المرض والوفاة.

ما الذي ينتظر أستراليا؟

السلطات الصحية الأسترالية أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 20,000 حالة وفاة بسبب كوفيد منذ بداية الوباء.

وقالت كاثرين بينيت، رئيسة جامعة ديكين في علم الأوبئة، إن الوفيات الناجمة عن الفيروسات هذا العام أقل من الأرقام المسجلة في عامي 2020 و2021.
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لكنها قالت إنه "لا شك" في أن الوفيات المرتبطة بكوفيد سترتفع مرة أخرى خلال فصل الشتاء بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 والسلالات الجديدة والإنفلونزا.
People walk along George Street in Sydney wearing masks.
Australians can expect a rise in COVID-19 infections heading into winter, an expert warns. Source: AAP / Steven Saphore
وقالت لأس بي أس، "أعتقد أنه يجب علينا أن ندرك هذا، وأن نأخذ ذلك على محمل الجد، ونعتني بالأشخاص الضعفاء من حولنا".


أضافت البروفيسور بينيت أن القلق يتركز بشكل خاص على مجتمعات السكان الأصليين عندما يكون هناك تفشي في المناطق النائية والذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى النظام الصحي.



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نشر في: 28/04/2023 12:08pm
By Youssef Saudie
المصدر: SBS
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