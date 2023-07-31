تعرفوا على الفائزين بجوائز Logie لعام 2023

LOGIE AWARDS SYDNEY

Sonia Kruger celebrates after winning the Gold Logie Award during the 63rd TV Week Logie Awards presentation ceremony at the Star in Sydney, Sunday, July 30, 2023. Source: AAP / STEVE MARKHAM/AAPIMAGE

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

فازت سونيا كروجير بجائزة Gold Logie لأفضل شخصية مشهورة على التلفزيون الأسترالي بينما حصل توني أرمسترونج على جائزة بيرت نيوتن الافتتاحية للمقدم الأكثر شهرة. وفازت مغنية البوب وكاتبة الأغاني آمي شارك بجائزة غراهام كينيدي.

تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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