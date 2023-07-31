تعرفوا على الفائزين بجوائز Logie لعام 2023

فازت سونيا كروجير بجائزة Gold Logie لأفضل شخصية مشهورة على التلفزيون الأسترالي بينما حصل توني أرمسترونج على جائزة بيرت نيوتن الافتتاحية للمقدم الأكثر شهرة. وفازت مغنية البوب وكاتبة الأغاني آمي شارك بجائزة غراهام كينيدي.





تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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