تعلم الإنجليزية - الحلقة 22: طرق رسمية وغير رسمية لدعوة الناس | احتفال ديوالي

هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.



هدف الدرس:

تعلم استخدام لغة رسمية أو غير رسمية لدعوة شخص ما للاحتفال





عبارات مختلفة لاستخدامها عند كتابة دعوة رسمية:



We look forward to seeing you at the event.

Please RSVP on or before September 30.

It will be a good opportunity to get to know the team.

We request the pleasure of your company ..at…..on…

You are cordially invited to ______.

عبارات مختلفة لاستخدامها عند تقديم أو الرد على دعوة غير رسمية للاحتفال:



I was wondering if you’re free this Saturday?

Would love it if you could join us

It would be good to catch up.

Are you free?

I’m tied up in the morning but I’m all yours in the afternoon.

Can I pop over after lunch?