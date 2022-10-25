تعلم الإنجليزية - الحلقة 22: طرق رسمية وغير رسمية لدعوة الناس | احتفال ديوالي

SBS Learn English تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا الرابط.





هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.



هدف الدرس:

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تعلم استخدام لغة رسمية أو غير رسمية لدعوة شخص ما للاحتفال





عبارات مختلفة لاستخدامها عند كتابة دعوة رسمية:



You are cordially invited to ______.

We request the pleasure of your company ..at…..on…

It will be a good opportunity to get to know the team.

Please RSVP on or before September 30.

We look forward to seeing you at the event.

عبارات مختلفة لاستخدامها عند تقديم أو الرد على دعوة غير رسمية للاحتفال:



I was wondering if you’re free this Saturday?

Would love it if you could join us

It would be good to catch up.

Are you free?

I’m tied up in the morning but I’m all yours in the afternoon.

Can I pop over after lunch?

Come over around 3-ish?

تعبيرات عامية:





You are cordially invited’, ‘Your presence is requested’, ‘We request the pleasure of your company’



تلك أمثلة على طرق دعوة رسمية





RSVP



يعود أصلها إلى العبارة الفرنسية "répondez s'il vous plaît" والتي تعني "الرجاء الرد". نضيف ذلك التعبير على الدعوة عندما نريد أولئك الذين تمت دعوتهم أن يؤكدوا حضورهم بشكل مسبق.





To catch up



تعني التحدث إلى شخص لم نراه منذ فترة طويلة





When -ish is added to a time



تعني في حدود ذلك الوقت وليس في الوقت بالضبط





To pop over



تعبير غير رسمي يعني زيارة شخص ما





مصطلحات:





Festivities



تعني إقامة احتفال





To precede



أن يأتي قبل شيء في الوقت أو الترتيب أو المكان





Formal letter



خطاب مكتوب بطريقة احترافية ولغة رسمية





Performance



تقديم مسرحية أو حفلة موسيقية أو أي شكل آخر من أشكال الترفيه





Rangoli



عمل فني متقن وملون مصنوع من مسحوق الحجر الجيري والرمل الملون وأحيانًا بتلات الزهور





Kartika



اسم الشهر في التقويم القمري الهندوسي الذي يتم فيه الاحتفال بالديوالي (عادةً في أكتوبر أو نوفمبر من كل عام)





Diyas



مصابيح مصنوعة من الطين





يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا الرابط .





معلومات ثقافية:





يحتفل أكثر من مليار شخص حول العالم بعيد ديوالي أو ديبافالي ، وهو أحد أكبر وأهم الأعياد في العالم. يحتفل بالمهرجان الهندوس والجاين والسيخ وبعض البوذيين في أستراليا وحول العالم. وهي تدوم خمسة أيام وترمز إلى الانتصار الروحي للخير على الشر.





يُعرف باسم مهرجان الأضواء ويقام خلال شهر كارتيكا الهندي. يضيء الناس الشموع والزيت أو الديياس لمحاربة الظلام. حتى أن بعض الألعاب النارية الخفيفة. تُظهر هذه الأضواء كيف ينتصر النور على الظلام والجيد على الشر.





لمعرفة المزيد حول احتفالات ديوالي في أستراليا الرجاء الضغط على الرابط .



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