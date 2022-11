تعلم الإنجليزية - الحلقة 24: التحدث عن كرة القدم | كأس العالم لكرة القدم

Available in other languages

SBS Learn English تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا الرابط.





هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى فوق المتوسط إلى المتقدم. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.





هدف الدرس:





بدء محادثة والتحدث عن كرة القدم / كرة القدم.



بدأ محادثة عن كرة القدم:

How about that match yesterday?

Has your team ever got to a cup final?

Who are you going for this game?

What do you think of players who dive for free kicks and penalties?

عبارات مختلفة يمكنك استخدامها للحديث عن كرة القدم:

The match kept me on the edge of my seat until the very end.

It was an end-to-end game that ended up in a draw.

We blew a two-goal lead.

Maybe we’ll win on penalties.

تعبيرات عامية:





To get a kick out of something



يعني الحصول على الكثير من المتعة من خلال شيء ما





glued to the screen



أن تشاهد شيئًا عن كثب دون توقف





A game or show keeps you on the edge of your seat



تعني أن البرنامج أو المباراة مثيرة لدرجة أنك لا تعرف ما الذي سيحدث أو كيف ستنتهي





مصطلحات:





A draw



عندما لا يفوز أي من الفريقين وتنتهي المباراة بنتيجة متساوية





A comeback (in soccer)



عندما يتحول فريق من الخسارة إلى الفوز بالمباراة أو التعادل





A two-goal lead



عندما يتقدم فريق واحد بهدفين على الفريق المقابل





A good sport



هو شخص لا يغضب أو يتصرف بوقاحة عندما يخسر فريقه. وبشكل عام تعني أن الشخص لطيف وكريم.





A bit of a sore loser



هو شخص يغضب عندما يخسر فريقه وهو ليس لطيفًا وسخيًا





A die-hard fan



هو مشجع مخلص يعرف الكثير عن فريقه





An underdog



هو شخص أو مجموعة يتوقع الناس أنها سوف تخسر لعبة أو مسابقة رياضية





Goalkeepers



هم لاعبون في كرة القدم أو الهوكي الميداني يتمثل دورهم في منع الكرة من دخول المرمى





Defenders



هم لاعبون يتمثل دورهم في حماية مرمى فريقهم





Midfielders (in soccer)



هم لاعبون في الجزء المركزي من الملعب





Forwards



- هم اللاعبون الذين يهاجمون أي الذين يحاولون تسجيل الأهداف في كرة القدم أو الهوكي أو الرياضات الأخرى





يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا الرابط .





معلومات ثقافية:





من المقرر أن تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه هي المرة الأولى التي تقام فيها في الشرق الأوسط وفي دولة عربية.





SBS هي المكان الوحيد حيث يمكن للجماهير مشاهدة هذا الحدث في أستراليا. سيتم بث جميع المباريات وأبرز أحداث كأس العالم FIFA مباشرة على SBS On Demand بينما ستبث إذاعة SBS جميع المباريات الـ64 بما يصل إلى أربع لغات في وقت واحد: الإنجليزية والعربية ولغات الفرق المتنافسة.









