أس بي أس عربي۲٤

اكتشاف منحوتات صخرية عمرها 2700 سنة في مدينة الموصل في العراق

أس بي أس عربي۲٤

Iraq Archeology

A 2,700-year-old rock carving is seen in Mosul, Iraq, , is seen on Monday, Oct. 24, 2022. The carvings on marble slabs were discovered by a team of experts in Mosul, Iraq's second-largest city, who have been working to restore the site of the ancient Mashki Gate, which was bulldozed by Islamic State group militants in 2016. (AP Photo/Farid Abdulwahed) Source: AP / Farid Abdulwahed/AP

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نشر في: 2/11/2022 11:06am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al- Fahad
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 2/11/2022 11:06am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al- Fahad
المصدر: SBS
اكتشفت بعثة تنقيب مشتركة أميركية وعراقية في مدينة الموصل ثماني جداريات عمرها 2700 سنة تمثّل مشاهد معارك من زمن الملوك الآشوريين.

وقد تم الاكتشاف في موقع بوابة المسقى الأثري أحد الأبواب القديمة لمدينة نينوى التاريخية.

من الجدير بالذكر أن تلك البوابة تعرضت للجرف على يد عناصر تنظيم "داعش" خلال فترة سيطرتهم على المدينة بين عامي 2014 و2017.

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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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