اكتشاف منحوتات صخرية عمرها 2700 سنة في مدينة الموصل في العراق

اكتشفت بعثة تنقيب مشتركة أميركية وعراقية في مدينة الموصل ثماني جداريات عمرها 2700 سنة تمثّل مشاهد معارك من زمن الملوك الآشوريين.





وقد تم الاكتشاف في موقع بوابة المسقى الأثري أحد الأبواب القديمة لمدينة نينوى التاريخية.





من الجدير بالذكر أن تلك البوابة تعرضت للجرف على يد عناصر تنظيم "داعش" خلال فترة سيطرتهم على المدينة بين عامي 2014 و2017.





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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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