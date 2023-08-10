تعلم الإنجليزية - الحلقة 43: التحدث عن القراءة والكتب

SBS Learn English تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل مع الآخرين في أستراليا بحلقاتها العديدة التي يمكن متابعتها عبر هذا الرابط.





هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى المتوسط. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال هذا الاختبار.



هدف الدرس:

بدء محادثات حول الكتب





أسئلة مختلفة لاستخدامها حول قراءة الكتب:



Have you read this book yet?

Have you read any good books lately?

Are you reading anything interesting right now?

Did you race to the end, or was it more of a slow burn?

عبارات مختلفة يمكن استخدامها عندما الاستمتاع بقراءة كتاب:



I tore through it in a day.

I couldn’t put it down!

I stayed up all night reading it.

It’s such a page-turner!

عبارات مختلفة يمكن استخدامها عند عدم الاستمتاع بقراءة كتاب:



I couldn’t get into it.

I struggled to finish it; it’s a slow burn.

I stopped reading it halfway through.

I gave up about 50 pages in.

تعبيرات عامية:

have your nose in a book



أنت تقرأ بانهماك





A page-turn er



هو كتاب مثير للاهتمام لدرجة أن القارئ يرغب بشغف في معرفة ما سيحدث بعد ذلك





Getting or not getting into something



أن تصبح مهتما أو غير مهتم بشيء ما





a slow burn



تستخدم لوصف كتاب تتطور قصته ببطء وتصبح أكثر إثارة وعاطفية كلما قرأت أكثر على الرغم من أنها قد تتطلب بعض الصبر في البداية



مصطلحات:

A bookworm



شخص يقضي كثيرا من الوقت في قراءة الكتب





A plot



هو تسلسل الأحداث التي تشكل قصة كتاب أو فيلم





Chick-lit



هو نوع من الأدب ظهر في العصر الحديث يتبع تجارب الشخصيات النسائية الرئيسية أثناء عيشهن وحبهن وتطورهن بطريقة لطيفة





Crime stories



قصص تعرض تحقيقات الشرطة





Literary novels



هي كتب خيالية تقدر التعبير الفني. غالبًا ما تستكشف تلك الكتب أفكار معقدة وأعماق التجربة الإنسانية بالإضافة إلى سرد القصة





Romantic literature



هو نوع من الأدب يعرض قصص الحب والعاطفة





Spoilers



هي معلومات أو تفاصيل تكشف عن نقاط حبكة مهمة أو مفاجآت في كتاب أو فيلم أو برنامج تلفزيوني من المحتمل أن تفسد التجربة لشخص لم يشاهدها أو يقرأها بعد





Thrillers



هي أفلام أو كتب تحتوي على حبكات مثيرة





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