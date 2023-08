تعلم الإنجليزية - الحلقة 44: الدردشة عن الأجواء القاسية

SBS Learn English تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل مع الآخرين في أستراليا بحلقاتها العديدة التي يمكن متابعتها عبر هذا الرابط.





هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى المتوسط. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال هذا الاختبار.



هدف الدرس

كيف تتحدث عن الحرارة الشديدة والمطر





عبارات مختلفة لاستخدامها عند الحديث عن الأيام شديدة الحرارة:



It’s a scorcher, isn’t it?

I feel like I’m melting.

This heatwave is too much!

It's sweltering!

It's a real sizzler!

When are we going to get a break from his heat?

عبارات مختلفة يمكن استخدامها عند الحديث عن الأمطار الغزيرة:



It's raining cats and dogs.

It's quite a downpour.

This rain doesn't seem to be letting up.

I heard that flood-prone places are being evacuated.

I hope the rain eases up soon.

I hope we can get home and there is no flash flooding on the road.

تعبيرات عامية:





Small talk



هي محادثة غير رسمية وخفيفة، عادةً مع شخص لا نعرفه جيدًا، حول موضوعات يومية بسيطة من غير المحتمل أن تسبب خلافات





I’m melting



تعني أنني أشعر بالحر الشديد





If you are heading to the beach



تعني أنك ذاهب إلى الشاطئ





If you are trying to beat the heat



أن تحاول إيجاد طريقة للبقاء بارداً والهروب من الطقس الحار





It's raining cats and dogs



طريقة مضحكة للقول إنها تمطر بشدة





If you are being evacuated



أن يطلب منك الانتقال إلى منطقة آمنة





مصطلحات:





Bushfires



تسمى أيضًا حرائق الغابات وهي حرائق لا يمكن السيطرة عليها في الطبيعة مثل الغابات والأراضي العشبية والمناطق البرية. تنتشر تلك الحرائق بسرعة وتدمر كل شيء في طريقها، مثل الأشجار والنباتات والحيوانات وحتى المباني





A downpour



أمطار غزيرة





When people are asked to evacuate



أن يطلب من الناس المغادرة أو الانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا. ويتم الإخلاء لإبعاد الناس عن الخطر وحمايتهم من الفيضانات.





A flood



يحدث عندما تغطي كمية كبيرة من المياه الأرض مما يسبب أضرارًا للمنازل والطرق.





A flood-prone place



هي منطقة من المحتمل أن تغرق عندما يكون هناك الكثير من الأمطار.





Flash flooding



تحدث على الطريق عندما تملأ الأمطار الغزيرة الطريق بسرعة، مما يجعل القيادة خطيرة ويتسبب في وقوع حوادث





A heatwave



هي فترة طويلة من الأيام شديدة الحرارة





An ice breaker



هو شيء نقوله أو نفعله لبدء محادثة مع شخص لا نعرفه





A scorcher



يوم شديد الحرارة





A sizzler



يوم حار جدًا والمعنى الحرفي للكلمة هو الأزيز وهو صوت قلي شيء ما في مقلاة ساخنة جدًا





Sweltering



حار بشكل غير مريح





معلومات ثقافية:





في أستراليا، يتم توفير توقعات الطقس من قبل مكتب الأرصاد الجوية ، المعروف أحيانًا باسم "The Bureau" أو "BOM".





