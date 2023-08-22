تعلم الإنجليزية - الحلقة 44: الدردشة عن الأجواء القاسية

Here comes the rain

"It's raining cats and dogs" is a funny way to say that it is raining very hard. Source: Moment RF / Vince Brophy/Getty Images

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تعلم كيفية بدء محادثة حول الطقس القاسي. أيضاً تعرف أين يمكنك العثور على معلومات متعددة اللغات حول حالات الطوارئ الجوية.

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هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى المتوسط. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال هذا الاختبار.

هدف الدرس

كيف تتحدث عن الحرارة الشديدة والمطر

عبارات مختلفة لاستخدامها عند الحديث عن الأيام شديدة الحرارة:
  • It’s a scorcher, isn’t it?
  • I feel like I’m melting.
  • This heatwave is too much!
  • It's sweltering!
  • It's a real sizzler!
  • When are we going to get a break from his heat?
عبارات مختلفة يمكن استخدامها عند الحديث عن الأمطار الغزيرة:
  • It's raining cats and dogs.
  • It's quite a downpour.
  • This rain doesn't seem to be letting up.
  • I heard that flood-prone places are being evacuated.
  • I hope the rain eases up soon.
  • I hope we can get home and there is no flash flooding on the road.
تعبيرات عامية:

Small talk
هي محادثة غير رسمية وخفيفة، عادةً مع شخص لا نعرفه جيدًا، حول موضوعات يومية بسيطة من غير المحتمل أن تسبب خلافات

I’m melting
تعني أنني أشعر بالحر الشديد

If you are heading to the beach
تعني أنك ذاهب إلى الشاطئ

If you are trying to beat the heat
أن تحاول إيجاد طريقة للبقاء بارداً والهروب من الطقس الحار

It's raining cats and dogs
طريقة مضحكة للقول إنها تمطر بشدة

If you are being evacuated
أن يطلب منك الانتقال إلى منطقة آمنة

مصطلحات:

Bushfires
تسمى أيضًا حرائق الغابات وهي حرائق لا يمكن السيطرة عليها في الطبيعة مثل الغابات والأراضي العشبية والمناطق البرية. تنتشر تلك الحرائق بسرعة وتدمر كل شيء في طريقها، مثل الأشجار والنباتات والحيوانات وحتى المباني

A downpour
أمطار غزيرة

When people are asked to evacuate
أن يطلب من الناس المغادرة أو الانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا. ويتم الإخلاء لإبعاد الناس عن الخطر وحمايتهم من الفيضانات.

A flood
يحدث عندما تغطي كمية كبيرة من المياه الأرض مما يسبب أضرارًا للمنازل والطرق.

A flood-prone place
هي منطقة من المحتمل أن تغرق عندما يكون هناك الكثير من الأمطار.

Flash flooding
تحدث على الطريق عندما تملأ الأمطار الغزيرة الطريق بسرعة، مما يجعل القيادة خطيرة ويتسبب في وقوع حوادث

A heatwave
هي فترة طويلة من الأيام شديدة الحرارة

An ice breaker
هو شيء نقوله أو نفعله لبدء محادثة مع شخص لا نعرفه

A scorcher
يوم شديد الحرارة

A sizzler
يوم حار جدًا والمعنى الحرفي للكلمة هو الأزيز وهو صوت قلي شيء ما في مقلاة ساخنة جدًا

Sweltering
حار بشكل غير مريح

معلومات ثقافية:

في أستراليا، يتم توفير توقعات الطقس من قبل
مكتب الأرصاد الجوية
، المعروف أحيانًا باسم "The Bureau" أو "BOM".

تساعد
سلسلة أستراليا بالعربي
التي تشرح أساسيات الطوارئ على قناة SBS Audio المهاجرين على الاستقرار في أستراليا بمعلومات عملية ومتعددة اللغات حول حالات الطوارئ والاستجابة لحالات الطوارئ في أستراليا.

يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا 
الرابط
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