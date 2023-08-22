تعلم الإنجليزية - الحلقة 44: الدردشة عن الأجواء القاسية

تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل مع الآخرين في أستراليا بحلقاتها العديدة التي يمكن متابعتها عبر هذا
هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى المتوسط. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال هذا الاختبار.
هدف الدرس
كيف تتحدث عن الحرارة الشديدة والمطر
عبارات مختلفة لاستخدامها عند الحديث عن الأيام شديدة الحرارة:
- It’s a scorcher, isn’t it?
- I feel like I’m melting.
- This heatwave is too much!
- It's sweltering!
- It's a real sizzler!
- When are we going to get a break from his heat?
عبارات مختلفة يمكن استخدامها عند الحديث عن الأمطار الغزيرة:
- It's raining cats and dogs.
- It's quite a downpour.
- This rain doesn't seem to be letting up.
- I heard that flood-prone places are being evacuated.
- I hope the rain eases up soon.
- I hope we can get home and there is no flash flooding on the road.
تعبيرات عامية:
Small talk
هي محادثة غير رسمية وخفيفة، عادةً مع شخص لا نعرفه جيدًا، حول موضوعات يومية بسيطة من غير المحتمل أن تسبب خلافات
I’m melting
تعني أنني أشعر بالحر الشديد
If you are heading to the beach
تعني أنك ذاهب إلى الشاطئ
If you are trying to beat the heat
أن تحاول إيجاد طريقة للبقاء بارداً والهروب من الطقس الحار
It's raining cats and dogs
طريقة مضحكة للقول إنها تمطر بشدة
If you are being evacuated
أن يطلب منك الانتقال إلى منطقة آمنة
مصطلحات:
Bushfires
تسمى أيضًا حرائق الغابات وهي حرائق لا يمكن السيطرة عليها في الطبيعة مثل الغابات والأراضي العشبية والمناطق البرية. تنتشر تلك الحرائق بسرعة وتدمر كل شيء في طريقها، مثل الأشجار والنباتات والحيوانات وحتى المباني
A downpour
أمطار غزيرة
When people are asked to evacuate
أن يطلب من الناس المغادرة أو الانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا. ويتم الإخلاء لإبعاد الناس عن الخطر وحمايتهم من الفيضانات.
A flood
يحدث عندما تغطي كمية كبيرة من المياه الأرض مما يسبب أضرارًا للمنازل والطرق.
A flood-prone place
هي منطقة من المحتمل أن تغرق عندما يكون هناك الكثير من الأمطار.
Flash flooding
تحدث على الطريق عندما تملأ الأمطار الغزيرة الطريق بسرعة، مما يجعل القيادة خطيرة ويتسبب في وقوع حوادث
A heatwave
هي فترة طويلة من الأيام شديدة الحرارة
An ice breaker
هو شيء نقوله أو نفعله لبدء محادثة مع شخص لا نعرفه
A scorcher
يوم شديد الحرارة
A sizzler
يوم حار جدًا والمعنى الحرفي للكلمة هو الأزيز وهو صوت قلي شيء ما في مقلاة ساخنة جدًا
Sweltering
حار بشكل غير مريح
معلومات ثقافية:
في أستراليا، يتم توفير توقعات الطقس من قبل ، المعروف أحيانًا باسم "The Bureau" أو "BOM".
تساعد التي تشرح أساسيات الطوارئ على قناة SBS Audio المهاجرين على الاستقرار في أستراليا بمعلومات عملية ومتعددة اللغات حول حالات الطوارئ والاستجابة لحالات الطوارئ في أستراليا.
يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا .
توجهوا الآن إلى للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.