تعلم الإنجليزية - الحلقة 47: هيا نسير في الطبيعة!

SBS Learn English تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل مع الآخرين في أستراليا بحلقاتها العديدة التي يمكن متابعتها عبر هذا الرابط.





هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى المتوسط. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال هذا الاختبار.



هدف الدرس:

كيف نتحدث عن السير في الأماكن الطبيعية





عبارات مختلفة لاستخدامها عند الحديث عن السير في الأماكن الطبيعية:



I'm going off the beaten track.

I’m totally pumped.

Let’s hike a loop trail.

Let’s follow a point-to-point trail.

We tackled this steep trail.

Before we hit the trail, let’s make sure we’ve got all of our gear.

تعبيرات عامية:





Off the beaten path



يعني الأماكن التي لا يذهب إليها الأشخاص عادة لأنها بعيدة.





Hit the trail



يعني بدء رحلة وخاصة مغامرة السير لمسافات طويلة أو في الهواء الطلق.





To have itchy feet



يعني أن تكون مضطربًا ولديك رغبة قوية في السفر أو استكشاف أماكن جديدة.





Backpacking



يعني السفر وزيارة أماكن مختلفة بميزانية صغيرة.





An epic hike



مسيرة رائعة وغالبا ما تكون صعبة ولكنها مجزية.





مصطلحات:





The bush



هي كلمة أسترالية تشير إلى أي بيئة طبيعية خارج المدينة. في اللغة الإنجليزية البريطانية ، غالبًا ما تطلق على الريف وفي أمريكا الشمالية تطلق على المناطق البرية.





Bushwalking



هو السير في بيئات طبيعية خارجية بعيدا عن المدينة. يستخدم المصطلح بشكل شائع في أستراليا ونيوزيلندا. عادةً ما يستخدم للحديث عن المشي لفترات طويلة والذي قد يتضمن التخييم.





A bushwalking or hiking track or trail



هو مسار للمشي في الطبيعة





A backpack



هي الحقيبة التي يرتديها الناس على ظهورهم عندما يرغبون في استخدام أيديهم، خاصة خلال الأنشطة مثل المشي لمسافات طويلة.





To drench



تعني نقع شيء ما في سائل، عادة الماء.





gear



عند الحديث عن السير في الطبيعة يشير المصطلح إلى المعدات والأدوات واللوازم التي يجلبها الناس معهم لراحتهم وسلامتهم.





A loop trail



هو مسار للمشي يبدأ وينتهي في نفس النقطة، ويشكل حلقة أو دائرة كاملة.





A point-to-point trail



هو مسار للمشي لمسافات طويلة أو في الهواء الطلق ويبدأ في مكان وينتهي في مكان مختلف.





A trailhead



هي نقطة انطلاق مسار المشي لمسافات طويلة





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