"كيف وصلنا لهذا الاجرام؟" حقوقية تنتقد تعرض ذوي الاحتياجات الخاصة للعنف من الاهل والاقارب

استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على