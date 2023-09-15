"كيف وصلنا لهذا الاجرام؟" حقوقية تنتقد تعرض ذوي الاحتياجات الخاصة للعنف من الاهل والاقارب

شاركت السيدة سميحة مكوك الناشطة في مجال حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في ندوة عن تداعيات العنف العائلي على ذوي الاحتياجات الخاصة وقالت ان الارقام اثبتت ان هذه الفئة اكثر عرضة من غيرها للتعرض للعنف العائلي. ودعت السيدة مكوك الجميع الى الابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مشيرة الى ان منظومة الNDIS توفر الدعم المناسب لضحايا العنف من ذوي الاحتياجات الخاصة
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