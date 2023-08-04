في الذكرى الثالثة لإنفجار المرفأ: ناهدة باز تشيع وتدفن بيروت في أغنيتها الجديدة

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Source: Supplied

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"الانفجار عصف بنا جميعاً حتى في بلاد الغربة" بهذه الكلمات وصفت ناهدة باز بدّور هول انفجار مرفأ بيروت في ذكراه الثالثة. ناهدة لا تعرف نفسها كمغنية وإنما كهاوية غناء تحاول من خلال أغانيها إيصال رسالة وطرح قضايا إنسانية واجتماعية بهدف نشر التوعية. تقوم ناهدة بإنتاج أغانيها بنفسها لكن العائق المادي يقف أحياناً عائقاً أمامها، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الحديثة قد سهلت من هذا الأمر في الأيام الراهنة. تقول ناهدة أن انفجار المرفأ هو كسرة ظهر، هو أم المصائب التي لحقت ببيروت والذي حولها فتاتاً، فلماذا اختارت مراسم دفن بيروت عنواناً لأغنيتها الجديدة وماذا رأت أثناء تشييع ضحايا الانفجار من على بعد آلاف الأميال؟ استمعوا لإجابة ناهدة ولمقاطع من هذه الأغنية في الملف الصوتي أعلى الصفحة.

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