"في ظل القمامة" مسرحية كوميدية هادفة في سيدني

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Credit: Dr. Muwafaq Sawa

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تتناول المسرحية قضايا اجتماعية كوميدية هادفة بمشاركة ممثلين معروفين من الجالية. المسرحية من تأليف واخراج الدكتور موفق ساوا. ولكن لماذا تم اختيار هذا العنوان للمسرحية "في ظل القمامة"؟ التفاصيل في التدوين الصوتي اعلاه مع الدكتور موفق ساوا وهو أيضا رئيس تحرير صحيفة العراقية الصادرة باللغة العربية في أستراليا ومؤسس الأكاديمية الأسترالية العراقية للفنون

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Credit: Dr. Muwafaq Sawa
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