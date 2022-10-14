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فنان سوري يحصل على منحة أسترالية لتوثيق رحلة لجوء "غريبة وصادمة" بدأت بحلم وانتهت وراء القضبان

أس بي أس عربي۲٤

فنان سوري يحصل على منحة أسترالية لتوثيق رحلة لجوء "غريبة وصادمة" بدأت بحلم وانتهت وراء القضبان

الفنان فصيح كيسو

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نشر في: 14/10/2022 6:35pm
By Hana Yassin
تقديم: Hana Yassin, Iman Riman
المصدر: SBS

يقول كيسو ان رحلته تلك هي "نموذج" لتجارب تتكرر حتى اليوم ابطالها شباب عربي يعيش في دوامة الصراع والضياع

نشر في: 14/10/2022 6:35pm
By Hana Yassin
تقديم: Hana Yassin, Iman Riman
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • حصل الفنان فصيح كيسو على منحة كبرى من جامعة سيدني
  • سيستعين الدكتور فصيح كيسو بالمنحة لتنفيذ مشروع توثيق تجربته الشخصية مع رحلة لجوء قام بها في الثمانينات
  • سيعتمد الفنان على الادوات البصرية وتصوير رحلته انطلاقا من بيروت ثم السويد واخيرا في سوريا
حصل الفنان فصيح كيسو على منحة كبرى من جامعة سيدني لتنفيذ مشروع فني ابداعي سيوثق فيها رحلة قام بها قبل 37 عامًا بحثًا عن اللجوء.

وتقدم الجامعة هذه المنحة بشكل سنوي لفئتي الخريجين الجدد والفنانين المحترفين بقيمة اجمالية تلغ 40 الف دولار لتدعم تطوير موهبتهم وابداعهم عبر اتاحة الفرصة لهم للسفر للخارج وانتاج اعمال فنية وحضور مؤتمرات واقامة معارض خاصة بهم.

وسيستعين الدكتور فصيح كيسو بالمنحة لتنفيذ مشروع توثيق تجربته الشخصية مع رحلة لجوء قام بها في الثمانينات بدأت بأحلام وردية وانتهت به وراء القضبان.

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"كانت تجربة غريبة وصادمة" يهذه الكلمات يصف الدكتور كيسو تلك التجربة التي قام بها كشاب مفعم بالاحلام تخرج حديثا من الجامعة في بيروت. حملت الاحلام الشاب فصيح الى السويد حيث كان يتوقع قبول طلبه باللجوء ولكن احلامه تحطمت بعد رفض السلطات لطلبه وسجنه لمدة اسبوعين قبل ترحيله الى سوريا.

With Director of Sydney College for the Arts.jpeg

ظلت هذه التجربة عالقة في ذاكرة فصيح كيسو وستكون هي محور مشروعه الابداعي الجديد والذي حصل على منحة Fauvette Loureiro Memorial Scholarshipمن اجل تنفيذه.

ويقول كيسو ان رحلته تلك هي "نموذج" لتجارب تتكرر حتى اليوم ابطالها شباب عربي يعيش في دوامة الصراع والضياع

ويشرح الدكتور كيسو ان المشروع سيعتمد على الادوات البصرية وتصوير رحلته انطلاقا من بيروت حيث سيلتقي بالاشخاص الذين ساعدوه للسفر مرورا بالسويد حيث سيصور السجن الذي تم اعتقاله فيه انتهاءا في سوريا حيث يأمل كيسو ان يوثُق للفترة التي قضاها في التجنيد بعد ترحيله من السويد.

استمعوا الى اللقاء الكامل مع الدكتور فصيح كيسو في الرابط الصوتي اعلاه

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