"قرار خاطئ وسيؤثر سلبا على التجارة مع الدول العربية": أستراليا تقرر انهاء تصدير الماشية الحية

النقاط الرئيسية المشاورات بدأت بشأن الإطار الزمني للتوقف التدريجي عن تصدير الأغنام الحية عن طريق البحر

رحبت منظمات الرفق بالحيوان بهذا الاعلان لكن الاتحاد الوطني للمزارعين عارض إنهاء التصدير الحي

كان حزب العمال قد تبّنى سياسة إنهاء تصدير الأغنام الحية في الانتخابات الفدرالية في المرتين الماضيتين ، مدفوعا بضغوط من جمعيات الرفق بالحيوان

بدأت الحكومة الأسترالية خطوات التخلص التدريجي من قطاع تصدير الأغنام الحية. وتعتبرأستراليا واحدة من العديد من البلدان التي تصدر الماشية عن طريق البحر والجو الى جميع أنحاء العالم. وتوفر تجارة تصدير الماشية أكثر من 1.6 مليار دولار للاقتصاد الوطني بحسب وزارة الزراعة الفدرالية.





وبحسب الارقام، صدّرت أستراليا الأغنام الحية إلى 15 سوقًا دوليًا في عام 2019 ، معظمها يقع في الشرق الأوسط. وأكبر الأسواق من حيث الحجم كانت الكويت حيث استحوذت على 34٪ من صادرات الأغنام الحية تليها قطر (24٪) والأردن (18٪).



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وقال وزير الزراعة الفدرالي موراي وات إن المشاورات بدأت بشأن الإطار الزمني للتوقف التدريجي عن تصدير الأغنام الحية عن طريق البحر ، مع استعداد لجنة مستقلة لتقديم توصياتها بحلول سبتمبر / أيلول.





ورحبت منظمات الرفق بالحيوان بهذا الاعلان لكن الاتحاد الوطني للمزارعين عارض إنهاء التصدير الحي ورفض الدخول في اي مشاورات بشأن انهاء هذه التجارة





ويصف رجل الاعمال رولاند جبّور قرار الحكومة بأنه "خاطئ وسيؤثر سلبا على العلاقات التجارية بين استراليا والدول العربية والخليجية تحديدا"







ويضيف المدير الوطني للغرفة التجارة والصناعة الاسترالية العربية إن هذا القرار يرسل "إشارات خاطئة عن الاقتصاد الاسترالي والسياسات التي تحكمه، ويظهره وكأنه لا يمكن الاعتماد عليه على المدى البعيد"





وتراجعت تجارة الاغنام الحية بشكل كبير منذ كارثة باخرة أواسي إكسبرس في عام 2018 والتي نفق بسبهها الاف الاغنام. و تم تصدير 575 الف رأس من الأغنام الحية من أستراليا في عام 2021 ، مقارنة بـ 2 مليون في عام 2017.





وعبّر جبور عن "خيبة امله" من عدم دعم الحكومة لهذا القطاع رغم اتخاذ العاملين فيه لخطوات عديدة لتحسين ظروف التجارة من بينها وقف التصدير اثناء فصول الصيف .





"كان من الممكن ان تكون استراليا رائدة في هذا المجال وان تقدم تجربة مميزة يحتذي بها العالم، لكنها اختارت ان تلغي هذا القطاع"





وكان حزب العمال قد تبّنى سياسة إنهاء تصدير الأغنام الحية في الانتخابات الفدرالية في المرتين الماضيتين ، مدفوعة بضغوط من جمعيات الرفق بالحيوان التي انتقدت ظروف نقل الحيوانات الى الدول المستوردة





استمعوا في الرابط اعلاه الى اللقاء الكامل مع السيد رولاند جبور ويضيف المدير الوطني للغرفة التجارة والصناعة الاسترالية العربية





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