"سعر التذكرة يقفز إلى 7000 دولار": وكيل سفر يوضح الإقبال الجنوني للأستراليين على السفر في عيد الميلاد

النقاط الرئيسية: يتوقع مرور 6ملاين مسافر عبر مطار ملبورن خلال شهري ديسمبر ويناير

يتوقع مرور 2.2 مليون مسافر عبر مطار سيدني في بين 12 ديسمبر ويوم رأس السنة الجديدة.

المطارات تطلب من المسافرين الحضور قبل موعد إقلاع الطائرة ب 2-3 ساعات.

تتهيأ جميع المطارات في أستراليا، لاستقبال أكثر موسم الأعياد ازدحاماً لم تشهده منذ فترة طويلة، حيث يحل موسم عيد الميلاد في وقت يعيش فيه الأستراليون أول عطلة عيد ميلاد لهم بدون قيود الوباء.





وقد شهدت رحلات الطيران ارباكاً في التشغيل العامين الماضيين، جراء إغلاق الحدود، وقواعد ارتداء الكمامات، والحجر الصحي، مما أدى إلى تعطل موسم إجازات عيد الميلاد.



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وفيما تم إلغاء القيود الوقائية الصحية، بدأ آلاف الأستراليين بتجهيز حقائب سفرهم لقضاء موسم عيد ميلاد مليء بالمرح.





وتوقع مطار ملبورن اليوم، استقبال 100000 مسافر حزموا حقائبهم للسفر نحو أماكن مختلفة محلية ودولية.





فيما يتوقع مرور ستة ملاين مسافر عبر مطار ملبورن خلال شهري ديسمبر ويناير. في زيادة تقدر بنسبة 150 %عن فترة العطلة الصيفية السابقة.





وقال محمود حمود صاحب ومدير إحدى وكالات السفر في سيدني: " بالفعل نشهد طلباً عالياً على حجز التذاكر لقضاء الإجازات، مؤكداً أن الطلب على الرحلات الدولية أكثر منه على الوجهات المحلية".



International passengers arrive at Melbourne Airport in Melbourne, Monday, February 21, 2022. Source: AAP فيما قال لوري أرغوس الرئيس التنفيذي لمطار ملبورن: "إنهم وضعوا في اعتبارهم هذا التدفق وقاموا بالتجهيزات المناسبة" مع قدوم عيد ميلاد هذا العام.





ودعا المسافرين لضرورة التخطيط قبل السفر بوقت كاف، والحضور قبل انطلاق الرحلات المحلية بساعة أو ساعتين، فيما يجب على ركاب الرحلات الدولية القدوم قبل إقلاع الرحلة ما بين 2-3 ساعات.





وأضاف: "أنه تم زيادة عدد موظفي الأمن، والموظفين، والطواقم الفنية للاستجابة بسرعة لأي مشكلات تتعلق بالبنية التحتية، لضمان سير الموسم بسلاسة".





فيما قال وكيل السفر محمود حمود: " إن أسعار تذاكر الطيران ارتفعت بسب عدم التخطيط الجيد من المسافرين مما سبب اكتظاظاً بسبب الطلب العالي. فشركات الطيران حققت 70% من رحلاتها، وعند الطلب الزائد ،يرتفع السعر لإحلال المقاعد مضمن وقت محدد من موعد تسيير الرحلة فيرتفع السعربشكل جنوني.



ويوضح: " لدرجة أن سعر التذكرة السياحية وصل في الذروة بين 6200 إلى 7000 دولار، والناس تدفع بكل رحابة صدر، علماً بأن التذاكر سابقًا كانت تصل في بعض الوجهات أقصاها إلى 1500 دولار".





وطالب حمود المسافرين بالتخطيط الجيد والحجز المسبق قبل فترة كبيرة من موعد السفر ، حيث تكون الأسعار في متناول اليد ومنطقية قبل احتدام الطلب عليها بموعد قصير من السفر".



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في مطار سيدني، يتوقع مرور 2.2 مليون شخص عبر المطار خلال ذروة عيد الميلاد وتحديداً بين 12 ديسمبر ويوم رأس السنة الجديدة.





منها 1.4 مليون مسافر محلي وأكثر من 800000 مسافر دولي. وخلال العطلة المدرسية، عبَر 1.8 مليون مسافر في شهر أبريل،





فيما عبَر 1.96 مليون مسافر في عطلة يوليو المدرسية و2.04 مليون بحلول شهر سبتمبر.





قال الرئيس التنفيذي لمطار سيدني جيف كولبيرت: "إن هناك بعض الهفوات نعمل على تعزيزها لضمان حصول المسافرين على أفضل خدمة داخل المطار".





وأوضح: "أن بعض الخلل يحدث بسبب نقص الموظفين المؤهلين".



Sydney Airport Source: AAP في بريزبن، أعلن المطار إلغاء إضراب كان مخطط أن تقوم به نقابة العمال قبل هذه الفترة ذات الكثافة العالية في العمل.





يأتي ذلك فيما احتفل المطار في الأسبوع نفسه، بإنجاز كبير بعد الوباء مع مرور أكثر من 14000 مسافر عبر المبنى الدولي في يوم واحد ولأول مرة منذ عام 2019.





وقال ستيفن بيكيت رئيس الشؤون العامة بمطار بريزبين: "في هذا الوقت عام الماضي، كان السفر الدولي لا يزال محدودًا عند 1000 قادم أسبوعيًا عبر مطار بريزبن فيما يخضع المسافرون ل 14 يومًا من الحجر الصحي في الفندق".





وأوضح: " في الأيام الشديدة من الجائحة، لم يكن لدينا أي ركاب ، لذلك نحن نشهد انتعاشاً رائعًا." متوقعاً عبور 3 ملايين شخص عبر المطارات المحلية والدولية في فترة العطلة هذه.





وأهاب السيد محمود حمود بالمسافرين التأكد من الأشياء التالية قبل السفر:



جواز سفر صالح لمدة 6 أشهر من تاريخ العودة.



توفر بوليصة تأمين سفر.



الحضور ما بين 3-4 ساعات قبل موعد إقلاع الرحلة وحسب توجيه شركة الطيران.



الانتباه لأوزان الأمتعة لتحاشي غرامات زيادة الوزن.

للاستماع للقاء مع محمود حمود صاحب ومدير إحدى وكالات السفر في سيدني عن واقع الحجوزات والسفر قبل عيد الميلاد. يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.





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