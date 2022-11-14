تكريم الإعلامي أكرم المغوش تتويجاً لمسيرة طويلة في الصحافة المجتمعية

النقاط الرئيسية: ولد الأستاذ أكرم في مدينة السويداء السورية، في منزل محب للعلم والثقافة

يكرم الإعلامي أكرم المغوش تتويجاً لمسيرة طويلة في الصحافة المجتمعية في أستراليا

وشهد الأستاذ أكرم أيضاً على حضور أهم نجوم الغناء العربي الى أستراليا

يكرّم الإعلامي أكرم المغوش تتويجاً لمسيرة طويلة في الصحافة المجتمعية في أستراليا، رافق خلالها الجالية العربية وواكب أهم المناسبات واللحظات المهمة في تاريخ الجالية العربية.





ولد الأستاذ أكرم في مدينة السويداء السورية، في منزل محب للعلم والثقافة.





ومارس الأستاذ أكرم مهنة الإعلام منذ وصوله الى أستراليا، وتنقل ما بين الإعلام الفني والسياسي والثقافي عبر سنوات طويلة.





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رافق الأستاذ أكرم السيناتور شوكت المسلماني لسنوات، وتابع عمله في المجال السياسي، ويقول الأستاذ أكرم إنه تفاجأ في هذا التكريم الذي أقامه السيناتور شوكت.



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"هذا التكريم شهادة من قبل رئيس مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس الشيوخ في البرلمان"





وأضاف أكرم أنه كان من المفترض أن يكرم في مبنى البرلمان، ولكن رفض الأستاذ أكرم، وبسبب إصرار السيناتور على التكريم سيقام حفل التكريم في Coronation Hall في سيدني.





وواكب الأستاذ أكرم خلال مسيرته النشاطات السياسية، فتلقى العديد من الدعوات لوزرات الإعلام في الدول العربية، وأجرى العديد من اللقاءات مع شخصيات مهمة، كما أسس رابطة فكرية في أستراليا "رابطة التراث العربي" التي قامت بالعديد من النشاطات الفكرية.





وشهد الأستاذ أكرم أيضاً على حضور أهم نجوم الغناء العربي الى أستراليا، ذكر منهم سميرة توفيق، وديع الصافي، ملحم بركات، السيد مكاوي، سميرة سعيد، جورج وسوف والعديد غيرهم، من كافة الدول العربية.



وأجرى أيضاً العديد من اللقاءات الفنية التي يحتفظ بها في أرشيفه الكبير والتي تبقى في ذاكرته.





كتب الأستاذ أكرم أيضاً في العديد من الصحف المحلية العربية في أستراليا وشارك في العديد من المظاهرات الوطنية، وشغل منصب مسؤول الإعلام في الرابطة السورية لأكثر من 35 سنة ومسؤول الإعلام في الجمعية الدرزية.



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ويعتبر الأستاذ أكرم أنه قدم مسيرة إعلامية كبير ومشرفة، وهو مستمر في العمل، ويدعو الجالية العربية الى التكاتف، حيث يقول إن الجالية العربية متفككة وغير متفاعلين كما يجب.





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