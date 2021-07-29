أخصائي جراحة عامة: النظام الصحي في أستراليا كان يمشي بعكاز وأنهار الأن

النقاط الرئيسية دعت الجمعية الطبية الأسترالية إلى ضرورة العمل لتقليل قوائم الانتظار الطويلة للعمليات الجراحية الاختيارية في نيو ساوث ويلز

أدت التأخيرات الكبيرة بسبب وباء كورونا إلى زيادة قائمة الانتظار لأكثر من مئة ألف مريض

قال الدكتور دريد عباس أخصائي جراحة عامة وسمنة إن النظام الصحة في أستراليا كان يمشي بعكاز وانهار الأن

دعت الجمعية الطبية الأسترالية المعروفة مختصراً بـ AMA الحكومةً الفيدرالية إلى ضرورة العمل لتقليل قوائم الانتظار الطويلة للعمليات الجراحية الاختيارية في نيو ساوث ويلز.



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وأدت التأخيرات الكبيرة بسبب وباء كورونا إلى زيادة قائمة الانتظار لأكثر من مئة ألف مريض. وقالت متحدثة باسم صحة نيو ساوث إن حكومة الولاية خصصت حوالي مليار دولار لتقليل فترات الانتظار.





إن النظام الصحي الاسترالي يعاني من نقص التمريض الذي برز حلال جائحة كوفيد بالاضافة إلى مرض عدد من الاطباء وبالتالي تراكم أعداد المرضى وطول فترات الانتظار.





وأعربت الجمعية الطبية الأسترالية عن مخاوفها من تقليل الدعم الحكومي لزيارة الطبيب والمسمى bulk-billing. وذكرت ان أقل من 40% من عيادات GPs أو أطباء الصحة العامة تستخدم نظام Bulk-billing مما يجعل المريض يساهم في الدفع من جيبه الخاص حوالي 40 دولاراً.



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وأضاف الدكتور دريد عباس، لبرنامج استراليا اليوم، "هذا يؤثر على العمليات. المشكلة عدم وجود الخدمات والاطباء والممرضين والانفاق المادي هو قليل جدا. هذه مشكلة مزمنة يعاني منها القطاع الصحي. لم يتم التعامل مع مشكلة المديكير بشكل جيد. فهو مساعد وليس ان يكون كل الدفع من هذا النظام للطبيب".





وفي حديث للقناة التاسعة، قال الرئيس السابق للجمعية الطبية الأسترالية الدكتور Mukesh Haikerwal إن نظام الرعاية الطبية لا يلبي احتياجات المرضى.





وتابع الدكتور دريد عباس أن "النظام الصحي نظام مهم جدا وخاصة ان الحكومة بدأت تهتم به أكثر بعد جائحة كورونا". واصفا النظام الصحة في أستراليا "كان يمشي بعكاز وانهار الأن."





"سعر كشف الطبيب العام يغطيها المديكير بحوالي 40 دولارا ولكن معظم اطباء الصحة العامة يطلبون سعرللكشف الواحد تقريبا مئة دولار فيجب على المريض ان يغطيها".





وخلص الدكتور دريد عباس أخصائي جراحة عامة وسمنة إلى القول إن "القطاع الخاص والمستشفيات تعاني من نقص الموظفين ويجب على الحكومة ان ترفع الاسعار والرواتب للكادر الصحي. العلاج صعب ومؤلم لجيب الحكومة. أصبح على المريض نفسه ان يدفع الفرق للطبيب. وهذا يؤثر على جيب المواطن أيضا".





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