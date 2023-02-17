من بينها مصحف عمره 500 عام: مشروع ثقافي لتوثيق قصص مقتنيات تملكها الجالية المسلمة في سيدني

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Credit: Ryan Hernandez

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اطلق متحف Museum Powerhouse مشروعا مجتمعيا بعنوان "لحظات في الانتظار" او Moments in waiting يركز على القصص التي لم تروى وراء الأشياء غير العادية التي تحتفظ بها العائلات المسلمة في مدينة سيدني.

النقاط الرئيسية
  • اطلق متحف Museum Powerhouse مشروعا مجتمعيا بعنوان "لحظات في الانتظار
  • "هذه فرصة لابراز هذه القصص وتعريف استراليا بثقافتنا وتراثنا"
  • دعا خالد سبسبي ابناء الجالية المسلمة في سيدني لأن يفتحوا قلوبهم وبيوتهم للمشاركة بما لديهم من مقتنيات وقصص
تحمل بعض الاشياء روائح الماضي وما يحمله من حنين وفرح واعتزاز. قطع قديمة تخلق فرصة لإحياء الذكريات بحلوها ومرها. ومهما كانت التفاصيل التي تحملها هذه القطع البسيطة، إلا أنها ذات أثر كبير لا يمكن تجاهله أو نسيانه أبدا.

قد تكون هذه الأشياء عبارة عن إرث عائلي توارثته الأجيال وتحتفظ به كقيمة محملة بالمشاعر التي يصعب أن تتكرر لتكون امتدادا بين الماضي والحاضر . وقد تكون هذه المتعلقات قد تم الحصول عليها من الوطن الام ، أو أشياء مصنوعة حديثًا ومحليًا لها أهمية روحية.
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وفي مسعى لتأريخ القصص التي تخبأها بعض الاشياء والمقتنيات التي تملكها الجالية المسلمة في سيدني، اطلق متحف Museum Powerhouse مشروعا مجتمعيا بعنوان "لحظات في الانتظار" او Moments in waiting يركز على القصص التي لم تروى وراء الأشياء غير العادية التي تحتفظ بها العائلات المسلمة في مدينة سيدني.

ويقول الفنان الاسترالي اللبناني خالد سبسبي المسؤول والمشرف على هذا المشروع الثقافي الاجتماعي الجديد "هذه فرصة لابراز هذه القصص وتعريف استراليا بثقافتنا وتراثنا"

Khaled Sabsabi
ويضيف سبسبي "كل شخص وكل بيت لديه اشياء ترمز لعائلته وتربطه بروحانيات هامه" ويضرب مثالا لذلك على حصوله على مصحف عمره 500 عام سطره ابن لوالدته قبل توجهه للحرب "قصة هذا المصحف كمشت قلبي واثرت في كثيرا وسيكون جزءا من المعرض"
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ودعا خالد سبسبي ابناء الجالية المسلمة في سيدني لأن يفتحوا قلوبهم وبيوتهم للمشاركة بما لديهم من مقتنيات وقصص "دون تعاون الجالية وتبنيهم للمشروع فلن ينجح هذا العمل"

 استمعوا في الرابط اعلاه الى اللقاء الكامل مع الفنان خالد سبسبي في الرابط الصوتي اعلاه

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