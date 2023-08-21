عمرو دياب يشعل بيروت بعد 12 عاما من الغياب. ما الذي قاله الهضبة للجمهور؟ (الفيديو بالداخل)

أطلّ عمرو دياب على جمهوره في بيروت معبّراً عن شوقه للقائهم: "وحشتوني جدّاً مش عارف أقول إيه... غيبة طويلة، أحلى جمهور في الدنيا".





ورفع الآلاف هواتفهم لالتقاط اللحظات الأولى لاعتلاء الهضبة المسرح وسط أجواء صاخبة وإطلاق مفرقعات نارية.





وأدى دياب أغنيات قديمة وجديدة، وسط تفاعل كبير من الجمهور. واستمرت فقرة دياب الغنائية نحو ساعتين.



تحدثت سناء وهيب وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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