"دولة غير مكتملة": لماذا باتت أفراحنا وأحزاننا في مهب رصاصة طائشة؟

اخترقت رصاصةٌ طائشة رأس الطفلة اللبنانية نايا حنا البالغة من العمر 7 سنوات، وذلك احتفاءً بنجاح أحد طلاب الثانوية العامة في منطقة الحدث في محافظة جبل لبنان في العاصمة بيروت. أصيبت نايا أثناء تواجدها في ملعب مدرسة القلبين الأقدسين، ما أدخلها في غيبوبة فأغمضت عينيها مرغمة بعد مكافحة من أجل الحياة استمرت ثلاثة وعشرين يومًا.





ومن العاصمة بيروت الى محافظة معان جنوبي الأردن، زف الشاب حمزة الفناطسة عريسًا ولكن في نعشه إثر عيار ناري طائش أصابه إصابة خطيرة في يوم زفافه.





كيف تفهم سوسيلوجية مجتمعات تحتفل بالسلاح وتعتبره زينة الرجال؟ وهل نحن مجتمعات طائشة حتى باتت حياتنا رهن رصاصة طائشة؟





استمعوا إلى قراءة سوسيولوجية مع البروفسور بول طبر في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.



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