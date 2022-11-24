"مونديال المفاجآت": جولة تحليلية على أبرز مباريات كأس العالم حتى الآن

يبدو أن كأس العالم في قطر 2022 لن يكون بطولة تقليدية اذا دأبت المنتخبات التي تُحسب في خانة المنتخبات "المغمورة" على تحقيق مفاجآت منذ الأيام الأولى لانطلاق البطولة الأكثر كلفة في تاريخ الكأس على ثمانية ملاعب تحتضنها قطر كأولة دولة عربية تحظى بشرف تنظيم العرس الكروي الأهم في العالم وبكلفة ناهزت مئة وخمسين مليار دولار.





نلقي نظرة في هذا اللقاء مع الصحافي الرياضي من قطر، بلال نصّور، على المباريات التي حظيت بالاهتمام الأكبر عبر وسائل الإعلام سيما مباراة السعودية والأرجنتين التي انتهت بتحقيق فوز تاريخي للأخضر بنتيجة 2-1 على فريق ميسي، بينما تمكن مقاتلو الساموراي "اليابان" من مباغتة الماكينات الألمانية بفوز ثمين لم يكن في الحسبات بنفس النتيجة.





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Lionel Messi of Argentina shows their dejection as Saudi Arabia players celebrate the 2-1 win during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group C match between Argentina and Saudi Arabia at Lusail Stadium on November 22, 2022 in Lusail City, Qatar. اكتساح أخضر





يقول الصحافي الرياضي بلال نصور ان مباراة السعودية والارجنتين كانت الأعلى مشاهدة وحضور جماهيري اذ تابع مجرياتها من الملعب حوالي 82 ألف مشجع.





ويتابع قائلاً: "المنتخب السعودي فاز على المرشح الابرز للفوز بكأس العالم. السعودية قدمت مباراة تاريخية وفوزهم ألهم المنتخبات المغمورة لتقدم أفضل ما عندها. صحيح أن الأرجنتيت سيطرت على الشوط الأول بهدف وهدفي تسلل إلى أن مدرب الفريق السعودي هرفيه رينار تمكن من تحفيز اللاعبين ليعودوا ويحققوا مفاجأة في الشوط الثاني."





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A four goal flurry in the first half has confirmed Tunisa's place in the knockout stage of the African Nations Cup. Source: Getty / Getty Images المنتخبات المغاربية





يقر نصّور بأن منتخبي المغرب وتونس واجها منتخبات منتخبات اوروبية عريقة، ولكن مباراة أسود الأطلس كانت "ندية" مع كرواتيا وصيف البطل في النسخة السابقة من الكأس وكان الفرصة سانحة للفريقين لتحقيق الفوز في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.





وأضاف المحلل الرياضي: "مباراة المغرب وكرواتيا كانت تكتيكية بامتياز وتمكن اسود الاطلس من الصمود وتحقيق نتيجة عادلة. أما تونس فتمكنت أيضاً من الصمود أمام الدنمارك وتحقيق أداء جيد وحصد نقطة ثمينة من التعادل."



Source: AAP اليابان وألمانيا





أشار نصّور إلى ما قاله أحد مهاجمي الساموراي بأن فوز السعودية على الأرجنتين ألهم الفريق الياباني لتقديم أفضل أداء ممكن ما مكنهم من انتزاع فوز ثمين بنتيجة 2-1 على حساب ألمانيا.





وأضاف: " تأخرت اليابان بهدف لصالح ألمانيا في الشوط الأول من خلال ركلة جزاء على غرار الارجنتين في مباراتهم مع السعودية وانما انتفضوا في الشوط الثاني واقتنصوا الفوز بهدفين رائعين. الالمان كانوا مذهولين من النتيجة. وضع المانيا اصعب بكثير من الأرجنتين. ينتظرهم لقاء أمام اسبانيا اللي فازت بسبعة اهداف على كوستاريكا."





أستراليا والديوك





من أرض الملعب الذي استضاف مباراة أستراليا وفرنسا، تابع الصحافي بلال نصّور مجريات المباراة وتوسم خيراً بالهدف الأسترالي الأول بقدم غودوين: "احتفلنا بهذا التقدم ولكن سرعان ما تمكن المنتخب الفرنسي من السيطرة على مجريات المباراة في ظل أداء ضعيف من أعضاء الفريق الأسترالي."





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