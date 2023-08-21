من داخل كواليس مؤتمر حزب العمال: النائب السابق شوكت مسلماني يتحدث عن مقررات الحزب وأثرها في سياسة الحكومة

عقد حزب العمال مؤتمره الوطني أواخر الأسبوع الماضي حيث ناقش سياسات تحدد مواقفه وتوجهاته المستقبلية فيما يتعلق بأمور داخلية وخارجية.





المؤتمر هو المؤتمر التاسع والأربعون للحزب، وأول مؤتمر يلتقي فيه الموفدون وجها لوجه منذ خمس سنوات. هو المؤتمر الأول الذي يعقد في كوينزلاند منذ السبعينات، والأول للحزب في وقت يكون فيه في الحكومة الفدرالية منذ عام 2011.





حضر المؤتمر أكثر من 2000 شخص، ومنهم رؤساء الحكومات العمالية، والنواب، وأعضاء النقابات، وأعضاء الحزب، ومناصرون لهم، وقيادات في قطاع الأعمال، شخصيات من السلك الديبلوماسي والمجتمع الدولي، منظمات خيرية، وإعلاميون.





من أهم المواضيع التي نوقشت في المؤتمر، كان اتفاق AUKUS الذي يتضمن حصول استراليا على غواصات نووية.





وناقش مؤتمر حزب العمال، سياسات أخرى، منها "صوت السكان الأصليين"، الموقف من القضية الفلسطينية وإسرائيل، التحركات المناهضة للحكومة الإيرانية، الحرب الروسية الأوكرانية، وسياسات داخلية مثل الإصلاح الضريبي وفرض ضرائب على الأرباح الكبرى، وديون الطلاب الجامعيين، وقضايا طالبي اللجوء، والمساعدات الخارجية.





وقد تظاهرت مجموعة من مناهضي الحروب والتسلح النووي قامت بالتظاهر أمام مركز انعقاد المؤتمر، منددين بما أسموه "إثارة الحروب" ومتعهدين بأن يظلوا "صاخبين".



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وقد أكدت الحكومة سلطتها، وتغلب رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي، على المعترضين على هذا الاتفاق من الصفوف الشعبية في حزب العمال، الذين كانوا يطالبون بإلغاء الاتفاقية من سياسات الحزب. وأكد ألبانيزي أن الغواصات النووية ضرورية لحماية الأمن القومي، وصوّت ثلاثة أرباع المندوبين لدعم موقف الحكومة.



النائب العمالي السابق السيد شوكت مسلماني يتوسط مجموعة من ممندوبي حزب العمال وعلى رأسهم رئيس الوزراء أنثوني البانيزي ونائبه الوزير ريتشارد مارلز، كما يبدو في يمين الصورة رئيس بلدية كانتبري بانكستاون بلال الحايك من جهته قال نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارلز إن الغواصات النووية ضرورية للترويج للسلام وحماية أستراليا ومصالحها، وأن اتفاقية اوكوس تتوافق مع قيم حزب العمال.





غير أن النائب العمالي الفدرالي Josh Wilson عبر عن مخاوفه، وقال إنه ليس مقتنعا بأن الحصول على هذه الغواصات أو الاتفاقية هي في مصلحة استراليا. وقال إنها "تنطوي على كثير من المخاطر لناحية الميزانية، و القدرة التصنيعية السيادية والنفايات النووية.



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حول أهم المقررات المتعلقة باتفاقية أوكوس والقضية الفلسطنيية والاستفتاء حول صوت السكان الأصليين استمعوا إلى لقاء مع عضو حزب العمال، والنائب العمالي السابق في المجلس التشريعي في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز، السيد شوكت مسلماني.



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