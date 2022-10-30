كان يا ما كان في لبنان: مسرحية لبنانية في سيدني لكل العائلة

النقاط الرئيسية كان يا ما كان في لبنان عمل مسرحي للمثل روب شحادة والممثل أنطوني سلامة في سيدني

تشارك والدة الممثل الكوميدي روبرت شحادة السيدة ماري شحادة في المسرحية

تقدم أسرة المسرحية عرض ثالث في 3 كانون الأول في على مسرح إنمور في سيدني بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض الأول والثاني

عُرضت المسرحية في 23 من تشرين الأول، لأول مرة في عرضين في نفس اليوم، حيث نفذت البطاقات قبل أسابيع من العرض، ولاقت إعجاب الكبير من الحضور، لتعلن أسرة المسرحية عن عرض ثالث سيقام في الثالث من كانون الأول.





أنطوني سلامة وهو أحد العناصر الرئيسية في هذه المسرحية حيث شارك في التأليف والتمثيل إلى جانب روب شحادة والعديد من الممثلين الشباب اللبنانيون.





وفي حديث مع أس بي أس تحدث أنطوني عن بداية مشواره في مجال العروض الكوميدية، حيث إنه توقف عن دراسة المسرح بعد 6 أشهر من بدايته، ليتلقى اتصالاً هاتفياً ويعرض عليه أول دور مسرحي، في أحد أكبر المسارح في سيدني.



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وتلقى أنطوني بعد ذلك عرضاً ليشارك في أحد أكثر البرامج التلفزيونية شهرة The Fat Pizza، كما شارك أيضاً مع روب شحادة في مسرحية (من لبنان مع الحب).





أحب أنطوني المسرح والعروض الكوميدية Stan Up Comedy shows، ومنذ أكثر من 17 عاماً يعمل أنطوني في هذا المجال الذي برز فيه واكتسب شهرة واسعة.





سافر أنطوني إلى لبنان، حيث قضى 6 سنوات هنالك، عمل خلالها في إحدى الإذاعات بالإضافة إلى العروض الكوميدية والبرامج التلفزيونية التي قدمها.





"أعتقد أن الكثير من اللبنانيين سيعودون إلى لبنان يوماً ما، تركت قلبي في لبنان"







يقدم أنطوني في معظم أعماله محتوى كوميدياً عن المزيج الثقافي للأستراليين لبنانيّ الأصل، حيث يجد أنطوني أن ثقافة حس الدعابة هو مكون أساسي للشعب اللبناني، حيث دائماً ما يجد اللبناني وقتاً للابتسامة، ويخلق جواً من المرح أينما كان.





"إذا زرتنا يوم الأحد ستجد مضموناً كوميدياً يكفيك لساعات، بين أبي وأمي وأخواتي..."





وعن مشاركة أنطوني في مسرحية (كان يا ما كان في لبنان)، شارك أنطوني في كتابة وإنتاج هذا العمل المسرحي إلى جانب روب شحادة، كما يشارك في التمثيل، مع 12 ممثلاً من الشباب اللبناني الذي وصفهم أنطوني بالموهوبين.





ويقول أنطوني إن للمسرحية رسائل مهمة وهادفة، وموجّهة إلى ثلاثة أجيال مختلفة، وتناسب كافة الأعمار، وتكمن أهمية هذا العمل المسرحي، بتعريف الجيل الجديد من أصول لبنانية في أستراليا على الثقافة التي تمثلهم، وإعادة الارتباط للمهاجرين القدامى ببلدهم الأم.





"هذا العمل المسرحي يحتوي على خليط من مشاعر الفرح والضحك من جهة والحزن من جهة أخرى"





نحن فخورون جداً بهذا العمل المسرحي أنطوني سلامة





تشارك أيضاً ماري شحادة في مسرحية (كان يا ما كان في لبنان)، وهي والدة الممثل الكوميدي روبرت شحادة.





أحبت ماري شحادة التمثيل، ولكنها لم تستطع احترافه بسبب رفض أهلها للمهنة في سن مبكرة، واقتصرت مشاركاتها في بعض المسرحيات الدينية والمدرسية، وكان دائماً ما يلاقي أداء ماري الإعجاب.





حاولت ماري بعد أن تزوجت أن تنقل هذا الحب لفن التمثيل لأولادها، لكن لم تنجح في ذلك، حتى عُرض على ابنها روب شحادة دور في البرنامج التلفزيوني The Fat Pizza، حيث بدأ في العمل في أدوار صغيرة، لينتقل إلى أحد الأدوار الرئيسية في البرنامج.







وكانت ماري دائماً ما تراقب عمل روب وتقدم له النصيحة، لكن كان اهتمام روب في العروض الكوميدية أكثر من اهتمامه بالتمثيل.





حقق روب شحادة جزءاً كبيراً من أحلام والدته، حيث أطلق أول عمل مسرحي له (من لبنان مع الحب)، بمشاركة والدته، ونجح بشكل كبير في العروض التي قدمها.





وتتحدث ماري عن مشاركتها في مسرحية (كان يا ما كان في لبنان) بدور أم لعائلة لبنانية تقدم نصائح لأبنائها.





" تحتوي المسرحية على رسالة مهمة للجيل الجديد حول حب لبنان وحب أستراليا، وضرورة الحفاظ على حب البلدين في القلب، ونحاول أن نكون المثال الصالح"



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